'Ameriška tradicija': Pridržali 22-letnika, ki je streljal v množico in ubil šest ljudi

Po krajšem begu so policisti pridržali 22-letnega Roberta E. Crima III, za katerega kljub trenutnemu pomanjkanju dokazov verjamejo, da je odgovoren za zločin. "Verjamemo, da je on odgovoren za kar se je zgodilo, preiskavo bomo nadaljevali. Obsoditi ga še ne moremo, do tja imamo še dolgo pot," so za CNN povedali policisti.

Vse žrtve strelskega napada so bili odrasli, poškodovani pa so stari od osem do 85 let. Med njimi je bilo od štiri do pet otrok, je povedal zdravnik v bolnišnici Highland Park Dr. Brigham Temple.

Dogodek je 308 letošnji množični strelski napad v Ameriki. Ob tem je predsednik Joe Biden poudaril, da je nad nasilnimi dejanji "močno šokiran". V Združenih državah Amerike do množičnega strelskega napada pride vsak teden, poroča BBC.

Illinoiški guverner Jay Robert Pritzker pa je dejal, da množična streljanja postajajo ameriška tradicija.