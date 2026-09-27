Ameriška veleposlanica v Grčiji razburila z izjavo med zasebno večerjo

Kot poroča The Wall Street Journal, je pogovor med zasebno večerjo v Atenah marca letos nanesel na bližajočo se politično krizo v Romuniji. Udeleženec večerje in druge osebe, seznanjene s potekom pogovora, so navedli, da je Kimberly Guilfoyle domnevno dejala: "V kateri koli državi lahko počnemo, kar hočemo. To lahko storimo tudi tukaj (v Grčiji)."

Po informacijah istih virov se je na njene besede hitro odzval grški minister za okolje in energijo Stavros Papastavrou, ki je poudaril, da ZDA ne morejo zamenjati grške vlade, ki so jo izvolili državljani.

Večerje v Atenah so se sicer udeležili grški in ameriški predstavniki. Po poročanju virov časnika Wall Street Journal je vzdušje po pripombi ameriške veleposlanice postalo napeto.

Zadeva ima še dodatno težo, ker je Guilfoyleova v zadnjih mesecih prevzela aktivno vlogo pri promociji ameriških energetskih in korporativnih interesov v Grčiji in po vsem Balkanu. Ena njenih glavnih nalog je spodbujanje uporabe ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina in prizadevanje, da bi evropske države zmanjšale svojo odvisnost od ruskih energetskih virov. Pomemben del tega načrta je plinski koridor, prek katerega bi ameriški plin – z vstopom skozi Grčijo – dosegel druge države jugovzhodne Evrope in Ukrajino.