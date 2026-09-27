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Ameriška veleposlanica v Grčiji razburila z izjavo med zasebno večerjo

Atene, 27. 09. 2026 11.30 pred 1 uro 2 min branja 27

Avtor:
U. Z. K.
Kimberly Guilfoyle

Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle se je znašla v središču pozornosti zaradi izjave, ki naj bi jo izrekla med zasebno večerjo v Atenah marca letos. Ko je pogovor nanesel na bližajočo se politično krizo v Romuniji, naj bi dejala: "V kateri koli državi lahko počnemo, kar hočemo. To lahko storimo tudi tukaj (v Grčiji)."

Kot poroča The Wall Street Journal, je pogovor med zasebno večerjo v Atenah marca letos nanesel na bližajočo se politično krizo v Romuniji. Udeleženec večerje in druge osebe, seznanjene s potekom pogovora, so navedli, da je Kimberly Guilfoyle domnevno dejala: "V kateri koli državi lahko počnemo, kar hočemo. To lahko storimo tudi tukaj (v Grčiji)."

Po informacijah istih virov se je na njene besede hitro odzval grški minister za okolje in energijo Stavros Papastavrou, ki je poudaril, da ZDA ne morejo zamenjati grške vlade, ki so jo izvolili državljani.

Večerje v Atenah so se sicer udeležili grški in ameriški predstavniki. Po poročanju virov časnika Wall Street Journal je vzdušje po pripombi ameriške veleposlanice postalo napeto.

Zadeva ima še dodatno težo, ker je Guilfoyleova v zadnjih mesecih prevzela aktivno vlogo pri promociji ameriških energetskih in korporativnih interesov v Grčiji in po vsem Balkanu. Ena njenih glavnih nalog je spodbujanje uporabe ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina in prizadevanje, da bi evropske države zmanjšale svojo odvisnost od ruskih energetskih virov. Pomemben del tega načrta je plinski koridor, prek katerega bi ameriški plin – z vstopom skozi Grčijo – dosegel druge države jugovzhodne Evrope in Ukrajino.

Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle
FOTO: AP

Izjava, ki jo pripisujejo Guilfoyleovi, je močno odmevala v grških medijih. Po njihovem mnenju odpira resna vprašanja o tem, kako določeni krogi ameriške diplomacije dojemajo politično suverenost, celo pri zavezniških državah. Če so bile njene besede pravilno povzete, gre za izjavo z izjemno močnim političnim simbolnim pomenom, opozarja grški portal Bankingnews. Ne gre za politično nesoglasje glede energetike, obrambe ali dvostranskih odnosov. Gre za vprašanje, ki zadeva samo bistvo demokratične suverenosti – kdo odloča o tem, katera vlada vodi državo.

Portal hkrati poudarja, da sama izjava ne dokazuje, da si ZDA prizadevajo za spremembo oblasti v Grčiji. Posebej pa opozarja na dejstvo, da je izjava prišla v javnost skoraj šest mesecev po večerji, na kateri naj bi bila izrečena. To posledično odpira vprašanje, ali je čas njene objave povezan s političnim dogajanjem pred volitvami.

Odvetnik Kimberly Guilfoyle sicer trdi, da pogovor ni potekal tako, kot opisujejo viri časnika WSJ.

Ameriško veleposlaništvo je za časnik WSJ pojasnilo, da Guilfoyleova deluje v interesu ZDA s ciljem povečanja prodaje ameriškega plina evropskim partnerjem in zmanjšanja odvisnosti Evrope od ruskega plina. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pohvalil njeno delo in jo označil za izjemno učinkovito zagovornico politike predsednika Donalda Trumpa.

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KOMENTARJI27

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Vselepo
27. 09. 2026 12.36
V Romuniji zaradi podkupovanja aretirali tesnega sodelavca Roberta Goloba Gregorja Hudohmeta, direktorja Gen-i Sonce. Zdaj je jasno, zakaj bi Golob rad z referendumom preprečil zakon o parlamentarni preiskavi....
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0 0
borjac
27. 09. 2026 12.31
Trumpova politična tvorba ima za predstavnike duševno zmaknjene spačke , ki živijo za Luno , na Temni strani Lune.
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+2
2 0
Aijn Prenn
27. 09. 2026 12.34
Tale je res že na pogled malo nenavadna za ambasadorko.
Odgovori
0 0
Miha1999
27. 09. 2026 12.30
Vsi smo ovce, ki se podrejamo USA bedarijam in uničujemo politiko z Rusijo, od katere bi imeli več , cenejše energente in varnost, ki je pod vplivom Trampa vprašljiva. Medtem ko se elita koplje v izobilju, mi plačujemo nafto po 2 €, 2 € sta bila včasih 500 tolarjev, za katere smo dobili več kot pa danes, samo zaradi EU obljub o močni in odporni skupnosti. Bedarije.
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+1
1 0
21351147
27. 09. 2026 12.27
Koncept "naroda" kot politične tvorbe, ki jo drži skupaj le skupen jezik in morda deloma neka kultura, etika.., so zasnovali v starem Rimu, in to zaradi prenizke rodnosti in mnogih smrtnih bolezni na Apeninskem polotoku, saj so bili zato prisiljeni integrirati mnoga tuja ljudstva. Ameriški domorodci sicer niso imeli takih težav, pa tudi niso imeli skupne oblasti in tako je imperializem odšel v obljubljeno deželo, kjor so Judje prišli na svoj račun v četrtem reichu. V bistvu Američani sploh ne morejo ravnati kakor hočejo, temveč morajo predvsem nadzorovati svoje ljudstvo. Po nekih popularnih cenzusih je tam po rodu največ Nemcev, Ircev in Angležev. Irci tu malce izstopajo, ker niso Germani, temveč Kelti. V slovenščini se beseda narod navezuje na rod, kar nakazuje neko sorodstvo, ki pa je na državni ravni pri nas zelo ohlapno, saj smo se Slovenci tu nasaljevali skozi različna časovna obdobja iz praktično vseh smeri, najbrž pa je za nas bolj bistvena Jantarjeva pot, kot pa balkanska pot iz Zakarpatja.
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+0
1 1
majsterinegasrat
27. 09. 2026 12.33
Besedilo, ki ste ga prilepili, je resnično popoln nesmisel in klasičen primer t. i. "besedne solate" (word salad).Avtor tega zapisa je naključno nametal skupaj zgodovinske izraze, geografske poti in teorije zarote, ki nimajo med seboj nobene logične ali zgodovinske povezave. Povezovanje rimskega imperija s "četrtim reichom", obljubljeno deželo in ameriškimi domorodci v enem odstavku je zgodovinsko popolnoma absurdno.Zapis deluje kot nekaj, kar je bodisi ustvaril pokvarjen algoritem bodisi nekdo, ki poskuša z uporabo "strokovnih" izrazov (kot so etnogeneza, Jantarjeva pot, keltizem) zveneti pametno, a v resnici ne razume njihovega pomena.
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0 0
kr en33
27. 09. 2026 12.25
Se vam (podpornikov Kokainskega) ni jasno. Kdo podpira zaprtje ruske pipice in nakup ameriske. Americani pa z umetnimi vojnami (npr. Iran) umetno dvigujejo ceno. Mislim, ste eni pravi biseri tukaj…
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+2
3 1
vvvilice
27. 09. 2026 12.21
Kaj, povedala je samo resnico. Ni se sprenevedala. Ni lagala. Samo čista dejstva
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+2
3 1
Aijn Prenn
27. 09. 2026 12.35
Prav za prav res, je pa tudi res, da morajo veleposlaniki povedati, karkoli že povedo, na tak način, da ne izzovejo revolta.
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0 0
Vselepo
27. 09. 2026 12.08
Kaj pa o Golobcku pa nic-priprt njegov pajdas na balkanu, aja to so nasi, lahko delajo kar hočejo........
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-3
8 11
Vselepo
27. 09. 2026 12.13
Bojim se da z tem skokom nebo cistke, kajti v pajkovi mrezi seveda levi vemo, da so pokvarjeni do podna, zraven vsa smetana katera je na oblasti bila in je. ....
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-2
4 6
majsterinegasrat
27. 09. 2026 12.14
Golobček zdaj mrzlično študira kakšne izmišljotine in nebuloze bo lansiral v javnost. Mogoče iščejo še kakšen Stevanovićev neplačan račun za drva ali kaj podobnega.
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-2
6 8
zmerni pesimist
27. 09. 2026 12.02
Še ena trumpovka
Odgovori
+5
9 4
27. 09. 2026 12.01
Tako to je, pa nam všeč al ne.
Odgovori
+5
9 4
BroNo1
27. 09. 2026 11.58
Amerika želi oslabiti Evropo, ker ga je začela prehitevati po levi in po desni. Hoče biti glavni n zato dela sranja povsod.
Odgovori
+11
12 1
UzivatiJeTreba
27. 09. 2026 12.35
Amerika si lasti Evropo, ta veleposlanica je povedala resnico. Seveda ni ravno preveč bistra, saj jih je s tem tudi užalila, čeprav tudi sami dobro vedo, da je to res.
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0 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 11.55
No v Iranu pa bombardirajo šole z otroki, višek meriške demonkracije!
Odgovori
+13
16 3
BroNo1
27. 09. 2026 12.00
Marsikdo demokracije ne razume, prav tako tudi v Sloveniji. Zraven paše pa še pravice in dolžnosti, primer: Imam pravico nič delat, dolžnost pa španska vas za vsakega drugega v državi
Odgovori
-4
3 7
majsterinegasrat
27. 09. 2026 12.08
Demokracija je vladavina ljudstva oziroma vladavina večine. Če bi se, hipotetično večina ljudstva v eni državi odločila namerno bombardirati šolo v drugi državi, je to še vedno povsem demokratično dejanje. Ljudstvo so državljani, ne tam neki tujci, ki se morda šolajo za teroriste.
Odgovori
+5
7 2
Mandrake
27. 09. 2026 11.54
verjetno je bila ženska čisto pijana drugače se nebi tko odprla
Odgovori
+9
9 0
Rookoko
27. 09. 2026 11.54
Res je, podkuplivost v javni upravi in parlamentih je na visokem nivoju. Slovenija je ziv dokaz… tajne sluzbe se vletajo v notranje zadeve drzav in nihce ne ukrepa!
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+11
11 0
LT68
27. 09. 2026 11.52
POvedala je točno to,kar se sklada z ameriško politiko
Odgovori
+10
10 0
majsterinegasrat
27. 09. 2026 11.46
Če bi moral izbirat mad Trumpom ali Harrisovo oziroma Bidnom, bi sicer izbral Trumpa, ampak za tako izjavo bi pa zahteval javno opravičilo ali pa bi jo nagnal iz države.
Odgovori
+2
8 6
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 11.45
A to je v povezavi z Romunijo?
Odgovori
+5
6 1
Rudar
27. 09. 2026 11.36
Žalostno, ampak ima prav.
Odgovori
+7
8 1
Vera in Bog
27. 09. 2026 11.33
Trumpet nima pojma o jobu, ampak kakšne stvari pa dela prav.
Odgovori
-7
3 10
lakala28
27. 09. 2026 11.43
Zaradi takega prav, so Nemci danes na dnu. Ker so se prodali putlerju in se naredili odvisne od njegovega plina. z odvisnostjo od krampovega plina bi bilo povsem isto. Prva kriza sesuje sistem. kaj tu ni jasno?
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+2
5 3
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