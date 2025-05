Ameriška vlada Harvardu odvzela možnost vpisovanja tujih študentov

Ta privilegij pa je sedaj izgubila, ker je zavrnila številne zahteve ministrstva za domovinsko varnost po informacijah, medtem ko ohranja "nevarno okolje v kampusu, ki je sovražno do judovskih študentov, spodbuja simpatije do Hamasa in uporablja rasistične politike raznolikosti, enakosti in vključevanja" , je zapisala.

V pismu je univerzo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obvestila, da so s takojšnjim učinkom preklicali njen certifikat za program tujih študentov in študentskih izmenjav. Izpostavila je, da jo je že v aprilskem pismu opozorila, da je vpisovanje tujih študentov privilegij.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je na družnem omrežju X dodala, da "naj bo to opozorilo vsem univerzam in akademskim ustanovam po vsej državi" .

Harvard je potezo označil za nezakonito. Kot so zapisali v odzivu, so predani zagotavljanju zmožnosti za študij tujih študentov, ki da bogatijo državo. Poudarjajo, da gre za škodljiv ukrep, ki da spodkopa akademsko in raziskovalno poslanstvo univerze.

Vlada je že minuli mesec Harvardu zagrozila z odvzemom možnosti vpisovanja tujih študentov, če ne bo pristala na zahteve za spremembo politike proti aktivizmu na kampusih, reformo upravljanja ter spremembo politike zaposlovanja profesorjev in vpisa študentov.

Med drugim je zahtevala odpravo upoštevanja rasne ali etnične pripadnosti pri vpisu študentov in prepoved vpisa tujih študentov, ki so "sovražni do ameriških vrednot in ustanov". Zahtevala je tudi zatiranje propalestinskih protestov.