Ameriška vlada zaradi suma laganja o streljanju preiskuje agenta ICE

Videoposnetki incidenta so namreč pokazali nekaj povsem drugega od tega, kar sta trdila agenta službe za priseljevanje in carine (ICE). Oba so poslali na administrativni dopust do konca preiskave, vršilec dolžnosti direktorja ICE Todd Lyons pa je dejal, da je laganje pod prisego resno kaznivo dejanje, poroča televizija ABC.

Agenta sta se 14. januarja pripeljala pred hišo, v kateri sta živela Alfred Alejandro Aljorna in Julio Cesar Sosa Celis ter ju poskušala aretirati. Trdila sta, da sta bila pri tem napadena z lopato za sneg in metlo, video dokazi in izjave prič pa kažejo, da je Aljorna vrgel metlo proti agentoma med begom v hišo, Sosa Celis pa je imel v roki lopato za sneg, vendar je z njo skušal pobegniti v hišo, ko ga je eden od agentov ustrelil v nogo. Kljub temu mu je uspelo pobegniti v hišo, zvezni agenti pa so ju napadli s solzivcem. Nato sta se vdala zaradi skrbi za varnost dveh otrok, ki sta bila takrat v hiši.

Agenti so aretirali še priseljenca Gabriela Alejandra Hernandeza Ledezmo in ga nemudoma poslali v center za pridržanje v Teksasu. Ledezma vztraja, da sta ga agenta poslala v center zato, da ne bi mogel pričati na sodišču o tem, kar se je res zgodilo. Po sodnem ukazu so ga v ponedeljek vrnili domov, kjer bo sodeloval s preiskavo.

Zvezno sodišče je medtem zavrglo vse obtožbe proti ustreljenemu priseljencu Sosi Celisu, ki je bil ranjen v nogo ter Aljorni, ki ni bil ranjen. Njun odvetnik Brian D. Clark je v petek dejal, da sta navdušena, da so bile vse obtožbe zavržene. Če bi bila obsojena, bi namreč oba priseljenca čakala večletna zaporna kazen v zveznem zaporu.

"Obtožbe proti njima so temeljile na lažeh agenta ICE, ki je nepremišljeno streljal v njun dom skozi zaprta vrata," je dejal odvetnik.

Po streljanju je ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem napadla guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya ter demokratom očitala, da spodbujajo oviranje in napade na organe pregona. Dejala je tudi, da so agenta ICE napadli trije moški iz zasede in ga poskušali ubiti.