Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ameriška vlada zaradi suma laganja o streljanju preiskuje agenta ICE

Minneapolis, 14. 02. 2026 08.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
ICE v Minneapolisu

Vršilec dolžnosti direktorja službe za priseljevanje in carine Todd Lyons je v petek dejal, da so skupaj z ministrstvom za pravosodje sprožili preiskavo dveh agentov ICE zaradi laganja pod prisego o streljanju na priseljenca iz Venezuele januarja v Minnesoti.

Videoposnetki incidenta so namreč pokazali nekaj povsem drugega od tega, kar sta trdila agenta službe za priseljevanje in carine (ICE). Oba so poslali na administrativni dopust do konca preiskave, vršilec dolžnosti direktorja ICE Todd Lyons pa je dejal, da je laganje pod prisego resno kaznivo dejanje, poroča televizija ABC.

Agenta sta se 14. januarja pripeljala pred hišo, v kateri sta živela Alfred Alejandro Aljorna in Julio Cesar Sosa Celis ter ju poskušala aretirati. Trdila sta, da sta bila pri tem napadena z lopato za sneg in metlo, video dokazi in izjave prič pa kažejo, da je Aljorna vrgel metlo proti agentoma med begom v hišo, Sosa Celis pa je imel v roki lopato za sneg, vendar je z njo skušal pobegniti v hišo, ko ga je eden od agentov ustrelil v nogo. Kljub temu mu je uspelo pobegniti v hišo, zvezni agenti pa so ju napadli s solzivcem. Nato sta se vdala zaradi skrbi za varnost dveh otrok, ki sta bila takrat v hiši.

Agenti so aretirali še priseljenca Gabriela Alejandra Hernandeza Ledezmo in ga nemudoma poslali v center za pridržanje v Teksasu. Ledezma vztraja, da sta ga agenta poslala v center zato, da ne bi mogel pričati na sodišču o tem, kar se je res zgodilo. Po sodnem ukazu so ga v ponedeljek vrnili domov, kjer bo sodeloval s preiskavo.

Zvezno sodišče je medtem zavrglo vse obtožbe proti ustreljenemu priseljencu Sosi Celisu, ki je bil ranjen v nogo ter Aljorni, ki ni bil ranjen. Njun odvetnik Brian D. Clark je v petek dejal, da sta navdušena, da so bile vse obtožbe zavržene. Če bi bila obsojena, bi namreč oba priseljenca čakala večletna zaporna kazen v zveznem zaporu. 

"Obtožbe proti njima so temeljile na lažeh agenta ICE, ki je nepremišljeno streljal v njun dom skozi zaprta vrata," je dejal odvetnik.

Po streljanju je ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem napadla guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya ter demokratom očitala, da spodbujajo oviranje in napade na organe pregona. Dejala je tudi, da so agenta ICE napadli trije moški iz zasede in ga poskušali ubiti.

agenta ICE preiskava streljanje priseljenec Minnesota

Trump: Sprememba režima v Iranu bi bila najboljša stvar

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Njena nova frizura je pritegnila veliko pozornosti
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Najbolj priljubljene vsebine na VOYO
Najbolj priljubljene vsebine na VOYO
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534