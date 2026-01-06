Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA priporočajo zmanjšanje števila cepljenj otrok z 18 na 11

Washington, 06. 01. 2026 09.31 pred 40 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Ne.M. STA
Cepljenje, otrok

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v ponedeljek priporočil zmanjšanje števila cepljenj otrok s sedanjih 18 na 11, poročajo ameriški mediji. Na ministrstvu za zdravje ukrep utemeljujejo z vračanjem zaupanja v javno zdravstvo in priporočili, ki veljajo na Danskem, strokovnjaki pa opozarjajo na neustreznost te odločitve.

CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam.
CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam.
FOTO: Shutterstock

CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam. Druga cepiva - proti RSV, hepatitisu A, hepatitisu B, dengi in dvema vrstama bakterijskega meningitisa - pa bodo priporočena za skupine z visokim tveganjem, poroča ameriška televizija NBC.

Priporočila CDC za starše v ZDA, ki bodo še vedno želeli cepiti otroke za vseh 18 bolezni, sicer ne prinašajo nobenih sprememb, saj bodo zdravstvene zavarovalnice še naprej krile cepljenja.

Kennedy: Otroci dobivajo preveč cepiv

Kennedy meni, da ameriški otroci dobivajo preveč cepiv in redno sprejema ukrepe za omejitev cepljenj, odkar je prevzel položaj ministra za zdravje. Prejšnji mesec je CDC umaknil desetletja veljavno priporočilo, da vsi novorojenčki v 24 urah po rojstvu prejmejo prvi odmerek cepiva proti hepatitisu B.

"Ni nobenih podatkov, študij ali razprav, ki bi jih navajala tako imenovana raziskava, na podlagi katere so izdali nova priporočila. Nimamo pojma, kdo je sprejel to odločitev in zakaj ravno sedaj," je za televizijo NBC povedala pediatrinja in profesorica na univerzi Stanford Yvonne Maldonado.

Na Danskem medtem cepiva proti gripi, covidu, RSV, noricam, hepatitisu A, rotavirusu in meningitisu niso vključena v otroški program cepljenja, priporočajo pa cepljenja proti otroški paralizi, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, vendar po nekoliko drugačnem časovnem razporedu kot ZDA.

Cepljenje, otrok
Cepljenje, otrok
FOTO: Shutterstock

Aluminij v cepivih?

Na decembrskem sestanku svetovalnega odbora CDC za cepiva so vladni uradniki predstavili danski program cepljenja in trdili, da bi manj cepiv za otroke lahko zmanjšalo izpostavljenost aluminiju v cepivih, ki se uporablja za krepitev imunskega odziva in je tarča nasprotnikov cepljenj.

Vendar pa je julija objavljena študija v strokovni reviji na Danskem ugotovila, da izpostavljenost aluminiju iz cepiv ni škodljiva. Kennedy je od revije zahteval, naj študijo umakne, in jo označil za zavajajočo propagandno potezo farmacevtske industrije, vendar ga niso upoštevali, poroča NBC.

Avtor študije, danski epidemiolog Anders Peter Hviid, je decembra opozoril, da ima Danska bolj homogeno prebivalstvo kot ZDA, večje zaupanje v javne zdravstvene ustanove, splošno in brezplačno zdravstveno varstvo ter nižjo stopnjo resnih posledic nalezljivih bolezni.

Program cepljenja otrok v ZDA je niz priporočil o časovnem razporedu cepljenj. Ne gre za obveznost, temveč za smernice, katera cepiva krije zavarovanje in so potrebna za obiskovanje vrtcev in javnih šol. Zvezne države same določajo, katera cepiva so potrebna za obiskovanje šole, in se pri tem tradicionalno opirajo na program CDC. Program običajno vsako leto pregleda Svetovalni odbor za cepljenje pri CDC in ga posodobi na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov.

cepljenje zda danska otroci

Jazbečarka posvojila mladičke divjega prašiča

Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

SORODNI ČLANKI

Kennedyjev odbor za opustitev cepljenja novorojenčkov proti hepatitisu B

Florida bo kot prva v ZDA ukinila obvezno cepljenje

'Otroci, stari od enega do devetih let, se morajo cepiti proti otroški paralizi'

Rutinsko cepljenje otrok se je po svetu močno zmanjšalo

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
06. 01. 2026 10.14
V vednost, da za cepljenjem stojijo židje. potem veš, da za ostale nežide to zagotovo ni dobro!
Odgovori
+6
6 0
Con-vid 1984
06. 01. 2026 10.21
Normie npc-ji ne vejo nič o židovskem vprašanju. Ne moreš jim nič dopovedat.
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
06. 01. 2026 10.05
Cepljenje z zvarki, ki imajo pravno imuniteto bi moralo biti natanko 0!
Odgovori
+6
6 0
Juzles Iters
06. 01. 2026 10.20
Točno. In niti ne omejeno samo na tiste s pravno imuniteto.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428