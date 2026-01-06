ZDA priporočajo zmanjšanje števila cepljenj otrok z 18 na 11

CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam. Druga cepiva - proti RSV, hepatitisu A, hepatitisu B, dengi in dvema vrstama bakterijskega meningitisa - pa bodo priporočena za skupine z visokim tveganjem, poroča ameriška televizija NBC.
Priporočila CDC za starše v ZDA, ki bodo še vedno želeli cepiti otroke za vseh 18 bolezni, sicer ne prinašajo nobenih sprememb, saj bodo zdravstvene zavarovalnice še naprej krile cepljenja.
Kennedy: Otroci dobivajo preveč cepiv
Kennedy meni, da ameriški otroci dobivajo preveč cepiv in redno sprejema ukrepe za omejitev cepljenj, odkar je prevzel položaj ministra za zdravje. Prejšnji mesec je CDC umaknil desetletja veljavno priporočilo, da vsi novorojenčki v 24 urah po rojstvu prejmejo prvi odmerek cepiva proti hepatitisu B.
"Ni nobenih podatkov, študij ali razprav, ki bi jih navajala tako imenovana raziskava, na podlagi katere so izdali nova priporočila. Nimamo pojma, kdo je sprejel to odločitev in zakaj ravno sedaj," je za televizijo NBC povedala pediatrinja in profesorica na univerzi Stanford Yvonne Maldonado.
Na Danskem medtem cepiva proti gripi, covidu, RSV, noricam, hepatitisu A, rotavirusu in meningitisu niso vključena v otroški program cepljenja, priporočajo pa cepljenja proti otroški paralizi, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, vendar po nekoliko drugačnem časovnem razporedu kot ZDA.
Aluminij v cepivih?
Na decembrskem sestanku svetovalnega odbora CDC za cepiva so vladni uradniki predstavili danski program cepljenja in trdili, da bi manj cepiv za otroke lahko zmanjšalo izpostavljenost aluminiju v cepivih, ki se uporablja za krepitev imunskega odziva in je tarča nasprotnikov cepljenj.
Vendar pa je julija objavljena študija v strokovni reviji na Danskem ugotovila, da izpostavljenost aluminiju iz cepiv ni škodljiva. Kennedy je od revije zahteval, naj študijo umakne, in jo označil za zavajajočo propagandno potezo farmacevtske industrije, vendar ga niso upoštevali, poroča NBC.
Avtor študije, danski epidemiolog Anders Peter Hviid, je decembra opozoril, da ima Danska bolj homogeno prebivalstvo kot ZDA, večje zaupanje v javne zdravstvene ustanove, splošno in brezplačno zdravstveno varstvo ter nižjo stopnjo resnih posledic nalezljivih bolezni.
Program cepljenja otrok v ZDA je niz priporočil o časovnem razporedu cepljenj. Ne gre za obveznost, temveč za smernice, katera cepiva krije zavarovanje in so potrebna za obiskovanje vrtcev in javnih šol. Zvezne države same določajo, katera cepiva so potrebna za obiskovanje šole, in se pri tem tradicionalno opirajo na program CDC. Program običajno vsako leto pregleda Svetovalni odbor za cepljenje pri CDC in ga posodobi na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov.
