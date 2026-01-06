ZDA priporočajo zmanjšanje števila cepljenj otrok z 18 na 11

CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam. FOTO: Shutterstock

CDC bo še naprej priporočal, da se vsi otroci cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, oslovskemu kašlju, tetanusu, davici, gripi tipa B (Hib), pnevmokokni bolezni, HPV in noricam. Druga cepiva - proti RSV, hepatitisu A, hepatitisu B, dengi in dvema vrstama bakterijskega meningitisa - pa bodo priporočena za skupine z visokim tveganjem, poroča ameriška televizija NBC. Priporočila CDC za starše v ZDA, ki bodo še vedno želeli cepiti otroke za vseh 18 bolezni, sicer ne prinašajo nobenih sprememb, saj bodo zdravstvene zavarovalnice še naprej krile cepljenja.

Kennedy: Otroci dobivajo preveč cepiv

Kennedy meni, da ameriški otroci dobivajo preveč cepiv in redno sprejema ukrepe za omejitev cepljenj, odkar je prevzel položaj ministra za zdravje. Prejšnji mesec je CDC umaknil desetletja veljavno priporočilo, da vsi novorojenčki v 24 urah po rojstvu prejmejo prvi odmerek cepiva proti hepatitisu B. "Ni nobenih podatkov, študij ali razprav, ki bi jih navajala tako imenovana raziskava, na podlagi katere so izdali nova priporočila. Nimamo pojma, kdo je sprejel to odločitev in zakaj ravno sedaj," je za televizijo NBC povedala pediatrinja in profesorica na univerzi Stanford Yvonne Maldonado. Na Danskem medtem cepiva proti gripi, covidu, RSV, noricam, hepatitisu A, rotavirusu in meningitisu niso vključena v otroški program cepljenja, priporočajo pa cepljenja proti otroški paralizi, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, vendar po nekoliko drugačnem časovnem razporedu kot ZDA.

Cepljenje, otrok FOTO: Shutterstock

Aluminij v cepivih?