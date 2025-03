Ameriška vlada z novinarjem pomotoma delila načrte napada na Jemen

"Če so že dodali napačno telefonsko številko, vsaj niso izbrali številke koga, ki podpira hutijevce, ker so dejansko delili informacije, za katere menim, da bi lahko ogrozile življenja ameriških vojakov, ki so bili vpleteni v to operacijo," je Goldberg povedal v intervjuju za PBS.

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Brian Hughes je potrdil, da se zdi vsebina pogovorov pristna, in naznanil notranjo preiskavo incidenta.

Demokrati kritični, nekateri republikanci zaskrbljeni

Razkritje je sprožilo val kritik med demokrati in zaskrbljenost tudi pri več republikancih.

Obrambni minister je vojaško operacijo, o kateri so razpravljali v klepetu, branil. Ko so novinarji nanj pritisnili z vprašanji, je Goldberga označil za izjemno zavajajočega in diskreditiranega novinarja, vprašanjem glede vsebine sporočil pa se je izogibal.

Predsednik predstavniškega doma, republikanec Mike Johnson, je dejal, da je sicer šlo za napako, a zatrdil, da je pogovor pokazal, da najvišji uradniki svoje delo opravljajo dobro.

Poslanci iz demokratskih vrst zahtevajo preiskavo, dogodek pa so označili za škandal nacionalne varnosti. "To je ena najbolj neverjetnih kršitev vojaške obveščevalne službe v zelo, zelo dolgem času," je dejal vodja demokratov v senatu Chuck Schumer.

Predsednik senatnega odbora za oborožene sile Roger Wicker, republikanec iz Mississippija, je dejal, da namerava njegova komisija raziskati zadevo. "To je vsekakor zaskrbljujoče," je dodal. "Kaže, da so bile storjene napake."