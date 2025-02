Ameriška vlada zapira vse urade agencije Usaid

Na svojih delovnih mestih bodo ostali tisti, ki so ključnega pomena za nadaljevanje dejavnosti, ki ga Usaid še izvaja, in nekaj vodilnih ljudi. Tisti, ki bodo ostali na delovnih mestih, bodo o tem obveščeni do četrtka popoldne.

" Govorimo o odpravljanju posledic nesreč, zdravstvenih delavcih in drugem osebju, ki ščiti ameriške interese po svetu. Govorimo o 20 milijonih udeležencev programa boja proti aidsu, ki nimajo več dostopa do zdravil. Govorimo o izbruhih nalezljivih bolezni, ki se ne bodo več zaustavljali, " je za CBS povedal nekdanji direktor Usaid za globalno zdravje Atul Gawande .

Vodenje agencije je sicer začasno prevzel državni sekretar Marco Rubio, ki je v današnji izjavi ob obisku v Gvatemali vztrajal, da bodo ZDA po pregledu izdatkov in programov "od spodaj navzgor" še naprej financirale projekte mednarodne pomoči za tujino.

"Najraje bi to storili na bolj urejen način od zgoraj navzdol, vendar nismo imeli možnosti za to, ker agencija z nami ni sodelovala. Imeli smo posameznike, ki so tudi po izdaji odredb še vedno poskušali uveljaviti plačila v nasprotju z ukazi," je dodal.

Rubio je povedal še, da bodo vsi prihodnji projekti Usaid ocenjeni glede na to, ali bodo državo "naredili varnejšo, močnejšo in uspešnejšo" ter ali bodo "usklajeni z zunanjo politiko ZDA" pod Trumpom.

"To ni dobrodelna organizacija. To niso zasebna sredstva. To so sredstva ameriških davkoplačevalcev. Dolžni smo jih pametno porabiti," je dodal.

Agencija Usaid je imela v lanskem proračunskem letu iz zvezne blagajne zagotovljenih 40 milijard dolarjev, kar je manj kot odstotek celotnega proračuna ZDA, največ pomoči pa je bilo namenjene Ukrajini, Etiopiji in Jordaniji.