Ameriška vlada zaplenila za 14 milijard dolarjev bitcoinov

Chen, ki je še vedno na prostosti, je obtožen, da je glavni organizator "razširjenega imperija kibernetskih goljufij" , ki deluje pod okriljem njegove multinacionalke Prince Group, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Ameriško tožilstvo je sporočilo, da je šlo za eno največjih finančnih razveljavitev v zgodovini in največji zaseg bitcoinov doslej.

Podjetja Chen Zhija so bila sankcionirana tudi s strani ZDA in Združenega kraljestva. Britanska vlada pravi, da je zamrznila premoženje v lasti njegove mreže, vključno z 19 nepremičninami v Londonu – ena od njih je vredna skoraj 133 milijonov dolarjev (114 milijonov evrov).

Na spletni strani skupine s sedežem v Kambodži piše, da se ukvarjajo tudi z razvojem nepremičnin ter finančnimi in potrošniškimi storitvami. Vendar pa ministrstvo za pravosodje trdi, da skupina vodi eno največjih azijskih nadnacionalnih kriminalnih združb.

Tožilstvo trdi, da je podjetje pod Chenovim vodstvom zgradilo in upravljalo vsaj deset prevarantskih kompleksov po vsej Kambodži, kažejo sodni dokumenti, v katere je vpogledal BBC. Chen je bil obtožen upravljanja sistemov, ki so bili posebej zasnovani za doseganje čim večjega števila žrtev, so povedali tožilci.

Njegovi sostorilci naj bi pridobili milijone številk mobilnih telefonov in ustanovili "telefonske farme" za izvajanje prevar v klicnih centrih. Dva od teh objektov sta imela 1250 mobilnih telefonov, ki so nadzorovali približno 76.000 računov družbenih medijev, ki so napeljevali k prevaram.

Tožilci so povedali, da dokumenti skupine Prince vključujejo nasvete za vzpostavljanje odnosa z žrtvami, pri čemer delavcem svetujejo, naj ne uporabljajo profilnih fotografij žensk, ki so "preveč lepe", da bi bili profili videti bolj pristni.

Pomočnik državnega tožilca za nacionalno varnost John A. Eisenberg je skupino Prince opisal kot "kriminalno podjetje, zgrajeno na človeškem trpljenju". Prav tako so trgovali z delavci, ki so prestajali zaporne kazni, in jih prisilili v izvajanje spletnih prevar. Chen in njegovi sostorilci naj bi izkupiček od kaznivih dejanj uporabili za luksuzna potovanja in zabavo, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Opravljali so tudi "ekstravagantne" nakupe, kot so ure, zasebna letala in redka umetniška dela, vključno z nakupi slike Picassa v newyorški dražbeni hiši, je sporočilo ministrstvo.

Če bo Chen spoznan za krivega, mu grozi najvišja kazen 40 let zapora.