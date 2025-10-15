Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ameriška vlada zaplenila za 14 milijard dolarjev bitcoinov

Washington, 15. 10. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
19

Ameriška vlada je zasegla več kot 14 milijard dolarjev (12,05 milijarde evrov) bitcoinov in ustanovitelja kamboškega poslovnega imperija Prince Group obtožila domnevnega načrtovanja obsežne prevare s kriptovalutami. Britanski in kamboški državljan Chen Zhi je bil obtožen domnevne vpletenosti v bančno goljufijo in vodenja sheme pranja denarja.

Podjetja Chen Zhija so bila sankcionirana tudi s strani ZDA in Združenega kraljestva. Britanska vlada pravi, da je zamrznila premoženje v lasti njegove mreže, vključno z 19 nepremičninami v Londonu – ena od njih je vredna skoraj 133 milijonov dolarjev (114 milijonov evrov).

Ameriško tožilstvo je sporočilo, da je šlo za eno največjih finančnih razveljavitev v zgodovini in največji zaseg bitcoinov doslej.

Chen, ki je še vedno na prostosti, je obtožen, da je glavni organizator "razširjenega imperija kibernetskih goljufij", ki deluje pod okriljem njegove multinacionalke Prince Group, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

Na spletni strani skupine s sedežem v Kambodži piše, da se ukvarjajo tudi z razvojem nepremičnin ter finančnimi in potrošniškimi storitvami. Vendar pa ministrstvo za pravosodje trdi, da skupina vodi eno največjih azijskih nadnacionalnih kriminalnih združb.

Tožilstvo trdi, da je podjetje pod Chenovim vodstvom zgradilo in upravljalo vsaj deset prevarantskih kompleksov po vsej Kambodži, kažejo sodni dokumenti, v katere je vpogledal BBC. Chen je bil obtožen upravljanja sistemov, ki so bili posebej zasnovani za doseganje čim večjega števila žrtev, so povedali tožilci.

Njegovi sostorilci naj bi pridobili milijone številk mobilnih telefonov in ustanovili "telefonske farme" za izvajanje prevar v klicnih centrih. Dva od teh objektov sta imela 1250 mobilnih telefonov, ki so nadzorovali približno 76.000 računov družbenih medijev, ki so napeljevali k prevaram. 

Tožilci so povedali, da dokumenti skupine Prince vključujejo nasvete za vzpostavljanje odnosa z žrtvami, pri čemer delavcem svetujejo, naj ne uporabljajo profilnih fotografij žensk, ki so "preveč lepe", da bi bili profili videti bolj pristni.

Pomočnik državnega tožilca za nacionalno varnost John A. Eisenberg je skupino Prince opisal kot "kriminalno podjetje, zgrajeno na človeškem trpljenju". Prav tako so trgovali z delavci, ki so prestajali zaporne kazni, in jih prisilili v izvajanje spletnih prevar. Chen in njegovi sostorilci naj bi izkupiček od kaznivih dejanj uporabili za luksuzna potovanja in zabavo, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Opravljali so tudi "ekstravagantne" nakupe, kot so ure, zasebna letala in redka umetniška dela, vključno z nakupi slike Picassa v newyorški dražbeni hiši, je sporočilo ministrstvo.

Če bo Chen spoznan za krivega, mu grozi najvišja kazen 40 let zapora.

kriptovalute chen zda vlada
Naslednji članek

Nenavaden razlog: lete odpovedali zaradi očiščenih sedežev

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
15. 10. 2025 09.26
Monero je naslednji
ODGOVORI
0 0
RealistG
15. 10. 2025 09.25
Hahaha a ni bitcoin glih zato, da ti država nič nemore haha
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
15. 10. 2025 09.25
Je pa napisamo tocno tako kod hoce rezim. Da se Bitcoin predstavi v slabi luci. Ampak Bitcoin je Bitcoin, ne ozira se na lazi. Temelji na matematiki,resnici ,pravici , času ,svobodi.
ODGOVORI
0 0
r h
15. 10. 2025 09.20
+3
Tako pride, ko se veliki lopov ustraši še večjega lopova.
ODGOVORI
3 0
DJ-Pero
15. 10. 2025 09.19
+3
Trump je bojda rabil denar...
ODGOVORI
3 0
Petur
15. 10. 2025 09.19
bo ostalo kaj za mulca???
ODGOVORI
0 0
mimgrede
15. 10. 2025 09.17
+2
Nisem strokovnjak za kripto, zato sprašujem... A ni kriptovaluta vlagateljem zanimiva predvsem zaradi anonimnosti? Kako po tem vedo, katerih 14.000.000.000 zaseči, da prizadanejo ta pravega? In ja... njegov problem najbrž ni "goljufija", pač pa prav ta cifra 14 milijard, ki je zadišala "svetovnim policajem"
ODGOVORI
3 1
15. 10. 2025 09.25
ni anonimno. Denarnciam se lahko sledi in se ve, od kod je prišel denar in kam gre. Lahko je anonimno samo dokler je v mreži, ko pride do preliva v realni svet je načelo enostavno ="sledi denarju" in te takoj dobijo.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
15. 10. 2025 09.16
MODELX ,pravilno razmisljanje.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
15. 10. 2025 09.14
-2
Ce pa je vse v BTC je pa druga pesem. Vsem prevaranim se da povrnat do centa.
ODGOVORI
1 3
waga7
15. 10. 2025 09.13
+1
pri nas smo takšnih konstruktov vajeni, mar ne?
ODGOVORI
2 1
Samo navijač
15. 10. 2025 09.12
+1
Prevaranta pa obsodit in pa strelski vod.
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 09.12
+0
🤣🤣🤣...in poslušamo kako so kojni varni...klik , in ni jih več...Bolj varen je osel v štali...dobra naložba.
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
15. 10. 2025 09.11
-1
Ce so zasegli schit coine jih pa kar naj imajo.
ODGOVORI
0 1
modelx
15. 10. 2025 09.09
+3
če so zasegli potem naj jih vrnejo tisti, katerim so bili ukradeni. kot pa je v navadi bodo zda to lepo zase obdržale. torej, same ukradle. sicer pa, ko zda nekoga obtožijo, je to seveda lažna obtožba, da se ga znebijo, ker jim ni povšeči.
ODGOVORI
4 1
proofreader
15. 10. 2025 09.08
+0
Za primerjavo, to je enoletni proračun Slovenije.
ODGOVORI
1 1
Rookoko
15. 10. 2025 09.08
+1
Komunizem v vzponu v Zda. Med tem slovenski sin na racun ocetovih manipulacij s trgi s kriptovalutami sluzi za celo druzino. Premozenje bi bilo potrebno zapleniti Trumpom.
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
15. 10. 2025 09.04
+1
FBI ima največ bitkojnov, to je stara informacija
ODGOVORI
2 1
proofreader
15. 10. 2025 09.08
+1
Tudi kakšen agent FBI si je že prenesel na privat račun.
ODGOVORI
1 0
proofreader
15. 10. 2025 09.04
+6
Očitno imajo vlade več vpliva na Bitcoin kot bi nekateri priznali. Če lahko takole nekomu kar vzamejo.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286