Ameriška vojaka med urjenjem napadel medved

Incident se je zgodil v četrtek, ko sta vojaka sodelovala na vaji usposabljanja, piše AP . Oba vojaka sta proti medvedu uporabila solzivec. Oddelek za ribe in divjad Aljaske pa preiskuje, kar naj bi bil po njihovem mnenju 'obrambni napad' medveda, ki je pred kratkim prišel iz brloga. Območje v bližini mesta, kjer se je zgodil incident, so uradniki baze že zaprli za rekreativne dejavnosti, so sporočili.

"Varnost in dobro počutje našega osebja sta naša najvišja prioriteta," je incident komentiral podpolkovnik Jo Nederhoed.

Preiskovalci so zbrali vzorce z namenom, da bi ugotovili vrsto in spol vpletenega medveda. O zdravstvenem stanju vojakov niso poročali, dokler niso bili o tem obveščeni sorodniki.