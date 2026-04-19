Tujina

Ameriška vojaka med urjenjem napadel medved

Washington , 19. 04. 2026 10.11

Avtor:
A.K.
Baza v Anchorageu

Ameriška vojska je v petek sporočila, da sta bila dva njuna vojaka poškodovana, potem ko sta na gorskem vadbenem območju v Anchorageu naletela na rjavega medveda. Uprla sta se mu s solzivcem, nato pa so ju pregledali in oskrbeli.

Incident se je zgodil v četrtek, ko sta vojaka sodelovala na vaji usposabljanja, piše AP. Oba vojaka sta proti medvedu uporabila solzivec. Oddelek za ribe in divjad Aljaske pa preiskuje, kar naj bi bil po njihovem mnenju 'obrambni napad' medveda, ki je pred kratkim prišel iz brloga. Območje v bližini mesta, kjer se je zgodil incident, so uradniki baze že zaprli za rekreativne dejavnosti, so sporočili.

Rjavi medved
Rjavi medved
FOTO: Bobo

"Varnost in dobro počutje našega osebja sta naša najvišja prioriteta," je incident komentiral podpolkovnik Jo Nederhoed.

Preiskovalci so zbrali vzorce z namenom, da bi ugotovili vrsto in spol vpletenega medveda. O zdravstvenem stanju vojakov niso poročali, dokler niso bili o tem obveščeni sorodniki.

medved urjenje vojska zda

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
19. 04. 2026 11.18
uprla sta se mu s solzivcem....on pa v jkok...kmalu izide Pavlih o v a pratika...
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 11.17
Bogi medved
Odgovori
0 0
Hasi
19. 04. 2026 11.05
Namen tega članka je?.....
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 11.02
Kaj dela tm ameriški vojak
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
19. 04. 2026 11.01
Torej, na pohodu je bil ... Grizli .. !
Odgovori
+1
1 0
2mt8
19. 04. 2026 10.45
Ruski medved? 🤣
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
19. 04. 2026 11.01
Iranski - zavit v cunje .. !!!
Odgovori
+1
1 0
a res1
19. 04. 2026 10.41
Da se nebi narobe bralo, držim z medvedom. A tista dva sta pa brez municije? A medveda so tudi pregledali? Sicer pa res top novica...
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
19. 04. 2026 10.38
Celo medvedom je prekipelo zaradi Trumpove politike.
Odgovori
+3
4 1
bohinj je zakon
19. 04. 2026 10.36
Borba z medvedi je del urjenja ameriških vojakov. Vse je ok.
Odgovori
+0
2 2
Jerry321
19. 04. 2026 10.36
A je Oranžni donald že napovedal vojno Aljaski?! 😂
Odgovori
+3
4 1
blue3dragon
19. 04. 2026 10.33
Preoblečen ruski terorist?
Odgovori
+3
4 1
dark Cat
19. 04. 2026 10.33
Recimo napiste..kaj se dogaja zadnje case v Venezueli......ali imaste prepoved pisanja kaj se tam dogaja.
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
19. 04. 2026 10.36
Tam je Zrump natrdil mir in se narod počasi istavlja na noge
Odgovori
-3
0 3
dark Cat
19. 04. 2026 10.31
Top novica.....vazn, da so zadeve v Iranu zaklenjene
Odgovori
+0
1 1
HardKore
19. 04. 2026 10.31
Doktor, če je kri rumena sem težko ranjen (poscal od straha)
Odgovori
+1
2 1
Da se mene pita..
19. 04. 2026 10.28
To je bil Trump našemljen v medveda.
Odgovori
+5
6 1
Claus
19. 04. 2026 10.26
to je bil ruski medved
Odgovori
+0
3 3
Nace Štremljasti
19. 04. 2026 10.32
če bi bil Ruski medved,jih ne bi bilo potrebno zdraviti,kjer bi bolj molo ostalo od njih
Odgovori
+3
4 1
