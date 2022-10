Ameriška vojaška letala blizu Aljaske prestregla ruska bombnika

Kot so pojasnili, so ruska bombnika prestregli, potem ko sta vstopila in delovala na območju zunaj ameriškega zračnega prostora, v katerem ZDA nadzorujejo letalski promet, da bi si v primeru sovražnih dejanj zagotovile dodaten čas za odziv.

Čeprav so ruska letala prestregli v času napetih odnosov med Washingtonom in Moskvo, je NORAD poudaril, da ruskih bombnikov niso obravnavali kot grožnje.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi sta bombnika v spremstvu ruskih lovcev opravljala 12-urne vaje. Ameriške zračne sile na območju, ki je blizu meje z Rusijo, pogosto prestrežejo ruska letala.