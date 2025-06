Ameriška vojaška letala znova v zraku, letijo proti vzhodu

Kot je razvidno s spletne strani za sledenje letom Flight Radar, je več ameriških vojaških letal za prečrpavanje goriva v zraku, predvsem KC-135 in KC-46, znova v zraku.

Po tem, ko je okoli 30 tovrstnih letečih tankerjev nenadoma poletelo v zrak ter sprožilo številna vprašanja o tem, kam so napotena, so sicer po večini pristala na evropskih letališčih. A več med njimi se je danes znova dvignilo v zrak. Kam točno so namenjena, sicer ni znano, je pa z radarjev razvidno, da so usmerjena proti Bližnjemu vzhodu.