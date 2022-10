Ameriška vojna letala v nizkem letu nad Dubrovnikom

Okoli 8.30 zvečer je več vojnih letal v nizkem letu preletelo Dubrovnik, poroča Dubrovački dnevnik. Po prvih informacijah naj bi šlo za ameriška vojna letala. Letala so prvi opazili domačini, ki so najprej slišali močan in prodoren zvok, zaradi česar so odhiteli na balkone, tam pa opazili več vojnih letal. Po poročanju domačinov so letala nato pristala na dubrovniškem letališču.