Ameriška vojska bo blokirala iranska pristanišča

Poveljstvo ameriške vojske za Bližnji vzhod (Centcom) je sporočilo, da bo blokada veljala za ladje vseh držav in za vsa iranska pristanišča, tako v Perzijskem kot v Omanskem zalivu. Dodali so, da bodo komercialnim ladjam podali natančnejša navodila pred začetkom blokade.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, potem ko Iran na sobotnih pogajanjih z ZDA v Islamabadu, ki so se končala brez dogovora, ni popustil pri vprašanju svojega jedrskega programa.
"Ameriška mornarica, najboljša na svetu, bo začela proces BLOKADE vseh ladij, ki poskušajo vpluti v Hormuško ožino ali jo zapustiti," je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.
Iran je sicer v odzivu na to sporočil, da imajo iranske varnostne sile popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini.
Trump naj bi sicer po poročanju časnika Wall Street Journal, ki se sklicuje na neimenovane vire, poleg blokade razmišljal tudi o obnovi napadov na Iran. Bela hiša je v odgovoru glede poročanja za BBC dejala, da so na mizi vse možnosti.
Trumpu je vseeno, če se Iran vrne k pogajanjem ali ne
Trump je v nedeljo tudi dejal, da mu je vseeno, če se Iran vrne k pogajanjem z ZDA, potem ko ta minuli konec tedna niso prinesla dogovora. "Vseeno mi je, če se vrnejo ali ne. Če se ne vrnejo, mi je to v redu," je dan po zaključku pogajanj z iransko stranjo v Islamabadu ob vrnitvi s Floride Trump dejal novinarjem na letališču v Marylandu.
Dodal je, da prekinitev ognja, o kateri sta se strani dogovorili pred pogajanji, "dobro drži".
Trump je že dejal, da so pogajanja propadla, ker da se Teheran "noče odpovedati jedrskim ambicijam". Da Iranci še vedno hočejo jedrsko orožje in da so to jasno povedali v okviru pogajanj, je ponovil tudi v nedeljo. "Iran ne bo imel jedrskega orožja," je zatrdil.
Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v nedeljo dejal, da sta bili strani, ki sta se po ameriško-izraelskih napadih na Iran konec februarja zapletli v nov konflikt, zelo blizu dogovora. A Iran je bil po njegovih besedah soočen z "maksimalizmom, premikanjem golov in blokado".