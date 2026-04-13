Ameriška vojska bo blokirala iranska pristanišča

Ladja na poti skozi Hormuško ožino

Poveljstvo ameriške vojske za Bližnji vzhod (Centcom) je sporočilo, da bo blokada veljala za ladje vseh držav in za vsa iranska pristanišča, tako v Perzijskem kot v Omanskem zalivu. Dodali so, da bodo komercialnim ladjam podali natančnejša navodila pred začetkom blokade. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, potem ko Iran na sobotnih pogajanjih z ZDA v Islamabadu, ki so se končala brez dogovora, ni popustil pri vprašanju svojega jedrskega programa.

"Ameriška mornarica, najboljša na svetu, bo začela proces BLOKADE vseh ladij, ki poskušajo vpluti v Hormuško ožino ali jo zapustiti," je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Iran je sicer v odzivu na to sporočil, da imajo iranske varnostne sile popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini. Trump naj bi sicer po poročanju časnika Wall Street Journal, ki se sklicuje na neimenovane vire, poleg blokade razmišljal tudi o obnovi napadov na Iran. Bela hiša je v odgovoru glede poročanja za BBC dejala, da so na mizi vse možnosti.

Trump pred novinarji

