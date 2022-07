Ameriška vojska ima težave s pridobivanjem rekrutov

V ZDA so pred pol stoletja ukinili obvezno služenje vojaškega roka z žrebom, ki je izbiral med mladimi ustrezne starosti. Uvedli so poklicno vojsko in dvignili standarde, ki pa so jih sedaj spet prisiljeni nižati in rekrute privabljati z velikimi ugodnostmi.

Kopenska vojska je do konca junija dobila le 40 odstotkov rekrutov od 57.000, ki jih potrebuje za izpolnitev cilja do 30. septembra. Celo zračne sile, ki ponavadi nimajo težav z iskanjem prostovoljcev, ker so ugodnosti tam največje, imajo letos do sredine poletja primanjkljaj 4000 rekrutov. Položaj se je sicer malce izboljšal po objavi filma Top Gun: Maverick.

Novačenje za vojsko je v ZDA uspešno v času slabih gospodarskih razmer, ko pa je civilnih delovnih mest na voljo dovolj, kot je to sedaj, pa interesa za vojaški poklic ni. Delež mladih, ki so načeloma pripravljeni služiti, je s 13 odstotkov pred izbruhom pandemije covida-19 sedaj padel na devet odstotkov.

Vojska v ZDA poskrbi za stanovanja, zdravstvo, šolanje in poceni hrano za svoje vojake. Čeprav plače niso visoke in obstaja nevarnost, da vojaka doleti pot na vojno območje, pa je bilo to doslej dovolj za zagotavljanje zadostnega števila novih rekrutov. Obseg ameriških oboroženih sil je danes sicer za polovico manjši, kot je bil v 80. letih prejšnjega stoletja.