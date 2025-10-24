Ameriška vojska kmalu v Venezueli? Maduro: Imamo 5000 ruskih raket Igla-S

Potem ko je pred nekaj dnevi ameriški predsednik Donald Trump napovedal možnost vojaškega posredovanja v Venezueli, je venezuelski predsednik Nicolas Maduro – ki je Ameriki že več let trn v peti – zatrdil, da ima Venezuela 5000 ruskih protiletalskih raket Igla-S.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zatrdil, da ima Venezuela 5000 ruskih protiletalskih raket, nameščenih na "ključnih obrambnih položajih".

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da razmišlja o vojaškem posredovanju v Venezueli kot delu operacije proti mamilom in zaradi širših prizadevanj za oslabitev Madura, dolgoletnega nasprotnika Washingtona, poroča CNN. "Vsaka vojaška sila na svetu pozna moč sistema Igla-S, Venezuela pa jih ima nič manj kot 5000," je dejal Maduro med dogodkom z vojaškim osebjem, ki ga je prenašala televizija Venezolana de Televisión (VTV). Ruske rakete Igla-S so kratkega dosega in namenjene delovanju na nizkih višinah. Uporabljajo se lahko za sestrelitev manjših zračnih tarč, kot so manevrirne rakete in brezpilotni letalniki, pa tudi helikopterjev in nizko letečih letal. Po podatkih ruskega državnega podjetja Rosoboronexport, ki izvaža sisteme Igla-S, imajo ti doseg do 6000 metrov in lahko zadenejo cilje na največji višini 3500 metrov.

ZDA so na Karibe napotile 4500 marincev in mornarjev, da bi okrepile operacije proti kartelom in pokazale svojo vojaško moč. Izvedle so več smrtonosnih napadov na ladje ob karibski obali, za katere trdijo, da so prevažale prepovedane droge. Ameriški zakonodajalci iz obeh političnih taborov so izrazili dvome o zakonitosti teh napadov na domnevne "narko ladje". Kot smo poročali, je prejšnji teden Trump dejal, da je Cii odobril izvajanje tajnih operacij v Venezueli, ter dodal, da ZDA razmišljajo o širitvi svoje vojske tudi na kopno: "Zdaj vsekakor razmišljamo tudi o kopnem, saj imamo morje zelo dobro pod nadzorom."

