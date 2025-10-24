Svetli način
Tujina

Ameriška vojska kmalu v Venezueli? Maduro: Imamo 5000 ruskih raket Igla-S

Caracas, 24. 10. 2025 11.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
40

Potem ko je pred nekaj dnevi ameriški predsednik Donald Trump napovedal možnost vojaškega posredovanja v Venezueli, je venezuelski predsednik Nicolas Maduro – ki je Ameriki že več let trn v peti – zatrdil, da ima Venezuela 5000 ruskih protiletalskih raket Igla-S.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zatrdil, da ima Venezuela 5000 ruskih protiletalskih raket, nameščenih na "ključnih obrambnih položajih". Tako se je odzval zaradi naraščajočih napetosti, predvsem zaradi ameriške vojaške navzočnosti na Karibih.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da razmišlja o vojaškem posredovanju v Venezueli kot delu operacije proti mamilom in zaradi širših prizadevanj za oslabitev Madura, dolgoletnega nasprotnika Washingtona, poroča CNN.

"Vsaka vojaška sila na svetu pozna moč sistema Igla-S, Venezuela pa jih ima nič manj kot 5000," je dejal Maduro med dogodkom z vojaškim osebjem, ki ga je prenašala televizija Venezolana de Televisión (VTV). Ruske rakete Igla-S so kratkega dosega in namenjene delovanju na nizkih višinah. Uporabljajo se lahko za sestrelitev manjših zračnih tarč, kot so manevrirne rakete in brezpilotni letalniki, pa tudi helikopterjev in nizko letečih letal. Po podatkih ruskega državnega podjetja Rosoboronexport, ki izvaža sisteme Igla-S, imajo ti doseg do 6000 metrov in lahko zadenejo cilje na največji višini 3500 metrov.

Napad na Karibih
Napad na Karibih FOTO: X

ZDA so na Karibe napotile 4500 marincev in mornarjev, da bi okrepile operacije proti kartelom in pokazale svojo vojaško moč. Izvedle so več smrtonosnih napadov na ladje ob karibski obali, za katere trdijo, da so prevažale prepovedane droge.

Ameriški zakonodajalci iz obeh političnih taborov so izrazili dvome o zakonitosti teh napadov na domnevne "narko ladje". Kot smo poročali, je prejšnji teden Trump dejal, da je Cii odobril izvajanje tajnih operacij v Venezueli, ter dodal, da ZDA razmišljajo o širitvi svoje vojske tudi na kopno: "Zdaj vsekakor razmišljamo tudi o kopnem, saj imamo morje zelo dobro pod nadzorom."

Preberi še CIA dobila Trumpovo pooblastilo za izvajanje tajnih operacij v Venezueli

Cilj je, da s pritiskom spodbudijo Madura, da sam odstopi

Trumpova administracija je mesece tiho pripravljala teren za morebitno vojaško posredovanje v Venezueli, tako da je Madura povezovala s preprodajalci drog in karteli, ki so jih ameriški uradniki označili za teroristične skupine, ki predstavljajo neposredno grožnjo ZDA, poroča CNN. Do zdaj sicer ni nobenega znaka, da bi se Trump odločil za ta korak ali neposredno usmeril ukrepanje proti venezuelskemu voditelju.

Namesto tega je bil cilj, kot so za CNN povedali viri, s pritiskom spodbuditi Madura, naj sam odstopi – deloma tudi tako, da se vzpostavi verodostojna grožnja ameriškega vojaškega posredovanja, če tega ne stori.

Maduro se je odzval s prerazporejanjem vojakov, mobilizacijo "milijonov" pripadnikov milice in z obsodbami ameriških dejavnosti v regiji.

Venezuelsko ljudstvo je "odločno, enotno in zavedno", je Maduro dejal v televizijskem nagovoru prejšnji teden: "Imajo sredstva, da lahko znova premagajo to odkrito zaroto proti miru in stabilnosti Venezuele." Maduro trdi, da imajo njegove prostovoljne milice zdaj več kot 8 milijonov rezervistov, čeprav strokovnjaki dvomijo o tej številki in o kakovosti usposabljanja teh enot. 

nicolas maduro donald drump ruske rakete igla-s karibi venezuela
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FrankCostello
24. 10. 2025 13.00
Zaenkrat se gre samo za nafto, tako da so s strani ZDA ogrožene samo te države, ko bo šlo za vodo, bodo tudi nas pojedli za malico!
ODGOVORI
0 0
Dvigalo
24. 10. 2025 12.56
+1
Se že kažejo obrisi kam gredo ko zaključijo v UA……
ODGOVORI
1 0
Po prestani lobotomiji
24. 10. 2025 12.49
+2
Zda skrbijo za venezuelce.Zelo.Nebeški narod.Za pravice ljudi se gre nic drugega.Res pa je da ce ne bi mel nafte se tole ne bi dogajal.
ODGOVORI
2 0
dule100
24. 10. 2025 12.44
-3
Lapač! Imajo rakete, samo jih ne bojo imeli časa izstreliti! 😂😂😂
ODGOVORI
3 6
FIRBCA
24. 10. 2025 12.41
+5
sam nekaj bom napisal To je venezuela tam so 4 druzine ko so med seboj skregane in kdor bo od teh prisel bo skoraj tako kod je ali slabse ce jim ne placujejo nafte po posteni ceni se dogaja kod vcasih v Afriki vse imajo a so bili revni sedaj se obraca. Drugo keteri sefe drzav kodi brez varnostnikov zanimivo Muduro jih nima zakaj ze. Gadafi jih tudi ni rabu.
ODGOVORI
5 0
Najpametnejši
24. 10. 2025 12.39
+0
Najbolj mi je žal nedolžnih ljudi, ki bodo trpeli. Drugače pa verjetno ne bi bilo slabo, da ICJ že sproži postopek, ker nobena država ne sme napasti druge države. Zato pa ni miru na svetu.
ODGOVORI
2 2
Prototip
24. 10. 2025 12.45
+0
Najprej naj maduro poskrbi za svoje kriminalne kartele,ki izvažajo drogo,potem bo mir..
ODGOVORI
2 2
mr_green
24. 10. 2025 12.47
+1
ti res verjameš v sodišča in ne s vojaško moč? ti naivnež ti.
ODGOVORI
2 1
Po prestani lobotomiji
24. 10. 2025 12.49
+0
Najprej se naj ameri nehajo drogirat.
ODGOVORI
1 1
Naš zmiraj
24. 10. 2025 13.00
Sem mislu da ima kolumbija največ droge,aja Venezuela ima nafto
ODGOVORI
0 0
Gobert Rolob
24. 10. 2025 12.38
+0
Kordiš in Sukička sta se že oborožila s fračami in sta na poti v Venezuelo, kjer bosta branila Madurov kriminalni komunistični režim. Če to ne bo pomagalo bosta šli tja še Tamara Vonta in Lena Grgurevič in fajn prdel, da zaradi smradu USA vojaki ne bodo mogli delovati.
ODGOVORI
1 1
jozefStefan
24. 10. 2025 12.38
+2
Venezuela teroristična država ... čakam na te članke..
ODGOVORI
2 0
vlahov
24. 10. 2025 12.37
+1
Avtokrati , komunisti , socialisti so pobili največ ljudi na svetu . Ta je njihov .
ODGOVORI
2 1
veneti
24. 10. 2025 12.35
+4
Če imaš Nafto potem te mora Amerika osvoboditi. Kot že 20 držav.
ODGOVORI
5 1
jutri_pa_res
24. 10. 2025 12.29
-3
Takšni se držijo oblasti kot klop. Maduro je bil prej voznik avtobusa, Tito pa ključavničar...
ODGOVORI
4 7
Petur
24. 10. 2025 12.28
+6
Amerika in Židi..to je najhuje kar se je planetu pripetilo...
ODGOVORI
10 4
Wolfman
24. 10. 2025 12.32
+2
Najhuje je pa to, da niti naši otroci niso več varni pred takšnimi paraziti, kateri za svoj pohlep ali obstoj venomer žrtvujejo gostitelja.
ODGOVORI
2 0
Smuuki
24. 10. 2025 12.39
-1
Oboje je hudo. Z mnogokratnikom ga prekaša komunizem. Zakaj? Proizvaja revščino in trpljenje. Še huje dolgotrajno revščino in dolgotrajno trpljenje. Kjer se pojavi ne izgine nikdar več. Uničenih je več generacij ki to uspejo preživeti mrtvih, izginulih, razseljenih pa ni moč prešteti
ODGOVORI
1 2
mastablasta
24. 10. 2025 12.24
-2
B2 leti na 15.000 m , B52 na 10.000 m, F-16 9.000m Igla pa doseže cilje na višini do 3500 m
ODGOVORI
3 5
Quercus
24. 10. 2025 12.24
+3
ZDA niso tako nore, da bi napadle Venezuelo, saj nimajo niti slučajno dovolj vojaških zmogljivosti, da bi to lahko uspešno storile. Če celoten NATO skupaj z uradno Afganistansko vojsko v dvajsetih letih ni mogel premagati niti Talibanov, kako si potem ZDA predstavljajo, da bi kar same, brez pomoči vsaj Angležev, Nemcev, Avstralcev, Francozov itd. lahko premagale Venezuelo? Kdaj pa so si Američani nazadnje upali sami, brez pomoči, napasti kakšno državo? A je bil to Vietnam? Za solo akcijo je domet Ameriške vojske Kostarika ali Panama. To dvoje bi še zmogli, sploh Kostariko, ki nima uradne vojske. Venezuela je enostavno veliko pretrd oreh.
ODGOVORI
7 4
FIRBCA
24. 10. 2025 12.43
+1
Quercus. Nic ne bo z napadom oni provocirajo da bi se sami stepli znotraj. Napadli pa ne upajo ups tu je Kitajska. tako da notranje izgrede financirajo nic drugega.
ODGOVORI
1 0
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 12.24
+2
Lahko bi kakega Slo/Venezuelskega repatriiranca intervjuvali kdaj
ODGOVORI
3 1
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 12.31
-1
o teh aktualnih zadevah v Venezueli in kako se jim kaj zdi v Sloveniji pa parih letih bivanja tu
ODGOVORI
0 1
zelen
24. 10. 2025 12.23
+7
jenki bo spet širu demokracijo s pištolo seveda v državi bogati z nafto.
ODGOVORI
8 1
JAZsemTI
24. 10. 2025 12.21
+5
Kolumbijo in Ekvador od koder v ZDA pride 95% droge pa pustijo pri miru, ker imata lojalne režime in nista bogati z nafto, minerali in zlatom🤔
ODGOVORI
6 1
dobrabejba35
24. 10. 2025 12.19
+2
5000 sarmatov bi rabil
ODGOVORI
3 1
Wolfman
24. 10. 2025 12.19
-1
Naj nabavijo še Orešnika in Satan2, pa so ZDA adijo za vedno.
ODGOVORI
1 2
jozefStefan
24. 10. 2025 12.37
+2
Ne rabijo, kupovat naprej lahko se branijo iz Rusije. Saj to je dovoljeno, če te kdo napade lahko uporabiš vsa sredstva, da se braniš. Rus mu lahko dostavi robo, ki bo letela čez Venezuelo kamorkoli v ZDA. Ali obstaja kakšno pravilo, da se mora vmes dotaknit tal v Venezueli?
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
24. 10. 2025 12.15
+1
Igla-s? Ma ne mi rečt.
ODGOVORI
1 0
