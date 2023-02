Ameriška vojska nad Aljasko sestrelila 'leteči predmet'

Leteči predmet je bil sicer veliko manjši od velikega kitajskega balona, ki je prejšnji teden preletel ZDA in ga je v soboto pred atlantsko obalo sestrelilo ameriško bojno letalo, je dejal Kirby. Po njegovih besedah je bil velik približno toliko kot manjši avtomobil, letel pa je na višini približno 40.000 metrov.

Za uničenje se je Biden odločil iz previdnosti in na priporočilo Pentagona, je dodal Kirby. Ameriški lovci so tako objekt sestrelili v bližini meje s Kanado, za zdaj pa še ne vedo, čemu je bil predmet namenjen ter komu pripada.

"Predsednik je vojski ukazal, naj sestreli leteči predmet," je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby . Obveščevalni uradniki so za predmet izvedeli v četrtek zvečer, lovsko letalo pa se je po besedah Kirbyja kasneje približalo objektu in ocenilo, da na njem ni posadke. Kot poroča BBC , je bil o tem obveščen tudi ameriški predsednik Joe Biden .

Minulo soboto so ZDA nad Atlantikom sestrelile kitajski, domnevno vohunski balon, ki je pred tem vstopil v ameriški zračni prostor. Isti dan so kolumbijske oblasti sporočile, da so v petek v svojem zračnem prostoru opazile predmet "s podobnimi lastnostmi".

V Pekingu so se ostro odzvali na sobotno sestrelitev, ki je še dodatno zaostrila odnose med ZDA in Kitajsko. Vztrajajo, da je šlo za civilno zračno plovilo, ki je v ameriški zračni prostor vstopilo "zaradi višje sile".