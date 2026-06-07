Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

"Ameriške sile ostajajo pripravljene na nadaljnjo obrambo pred iransko agresijo," je v objavi na družbenem omrežju X dodal Centcom.
ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini.
Iran je kasneje izstrelil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarča napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba.
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