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Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

Washington, 07. 06. 2026 08.16 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Hormuška ožina

Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom), sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini.

"Ameriške sile ostajajo pripravljene na nadaljnjo obrambo pred iransko agresijo," je v objavi na družbenem omrežju X dodal Centcom.

ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini.

Preberi še Ameriška vojska sestrelila iranske drone, Iran odgovoril z raketami

Iran je kasneje izstrelil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarča napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba.

hormuška ožina ameriška vojska droni

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KOMENTARJI1

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Watcherman
07. 06. 2026 09.01
Iran je vojaško poražen kar je logično ob premoči ZDA.Lp
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