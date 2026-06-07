Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

"Ameriške sile ostajajo pripravljene na nadaljnjo obrambo pred iransko agresijo," je v objavi na družbenem omrežju X dodal Centcom.

ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini.