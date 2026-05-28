Tujina

Ameriška vojska drugič v treh dneh napadla Iran

Washington, 28. 05. 2026 06.05 pred 11 minutami 3 min branja 0

U.Z. STA
Napad na vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas

Ameriška vojska je davi izvedla nove napade Iran – že druge v treh dneh. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet, poroča CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer pred kratkim izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom.

Ameriške sile naj bi napadle vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas, ob tem pa so sestrelile tudi štiri iranske drone, "ki so predstavljali grožnjo okoli Hormuške ožine".

V zgodnjih jutranjih urah je iranska tiskovna agencija Fars poročala, da so se vzhodno od Bandar Abasa slišale tri eksplozije, navaja CNN.

Neimenovani ameriški državni uradnik je za tiskovno agencijo AFP potrdil napad na zemeljsko kontrolno postajo v Bandar Abasu in sestrelitev štirih dronov. Napade je opredelil kot obrambne in namenjene ohranitvi premirja med ZDA in Iranom.

Američani so podobno že v torek zjutraj napadli izstrelišča raket in iranske čolne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja.

Iran je napade obsodil kot "hudo kršitev premirja" in obljubil, da iranska vlada "nobenega sovražnega dejanja ne bo pustila brez odgovora".

Trump nezadovoljen s potekom pogajanj

Ameriški predsednik Donald Trump je na sredini odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Dodal je, da je Teheran "zelo odločen" doseči dogovor o koncu vojne, vendar jim to doslej še ni uspelo. Ponovil je, da so ZDA pripravljene nadaljevati napade na Iran, če dogovor ne bo dosežen.

Bela hiša je pred tem zanikala verodostojnost poročanja iranske državne televizije o osnutku sporazuma, ki naj bi ga prejeli v Teheranu. V skladu z domnevnim osnutkom sporazuma naj bi se Iran zavezal, da v mesecu dni ponovno sprosti promet skozi Hormuško ožino, ki bi jo upravljal skupaj z Omanom in pobiral pristojbine, ZDA pa naj bi v zameno odpravile blokado iranskih pristanišč in umaknile vojsko iz Perzijskega zaliva. Nato bi se začelo 60-dnevno obdobje pogajanj o številnih preostalih odprtih vprašanjih, kot so iranski jedrski program, zaloge obogatenega urana in sprostitev iranskih sredstev, ki ostajajo zamrznjena v tujini.

Trump je na seji vlade med drugim dejal še, da iranskih zalog obogatenega urana ne bi pošiljal v tretje države, kot sta Rusija ali Kitajska.

Mimogrede je v odgovoru na novinarsko vprašanje zagrozil Omanu, rekoč da "se bodo morali obnašati, sicer jih bomo razstrelili". Pred tem je Iran pomešal z Venezuelo. "Temu ne rečem vojna, temveč konflikt. Kljub konfliktu z Venezuelo, ki nima več mornarice, zračnih sil in številnih ljudi, ki so vodili državo v zelo slabo smer," je dejal predsednik ZDA, ki bo junija dopolnil 80 let.

Zagotovil je tudi, da ne čuti nobenega pritiska, da bi moral pohiteti s končanjem vojne zaradi novembrskih kongresnih volitev, saj da ga te ne zanimajo.

Besedo je nato predal državnemu sekretarju Marcu Rubiu, ki je dejal, da so dosegli nekaj napredka v pogajanjih z Iranom, ter da bo več znanega v naslednjih dneh. Zagotovil je, da si želijo diplomatske rešitve konflikta, obenem pa imajo na mizi tudi druge možnosti, če se bodo pogajanja izjalovila.

