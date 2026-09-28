Ameriška vojska naj bi zaključila umik iz Iraka

Bagdad in Washington sta se o umiku ameriških sil dogovorila leta 2024. Iraški premier Ali al-Zaidi je med obiskom v ZDA julija potrdil, da naj bi se zadnji ameriški vojaki iz Iraka umaknili do 30. septembra.
Po podatkih Pentagona, na katere se sklicuje dpa, je bilo v zadnjih letih v Iraku razporejenih okoli 2500 ameriških vojakov. Pred umikom so bili razporejeni v Erbilu v iraški regiji Kurdistan, v oporišču blizu bagdadskega letališča in v vladni četrti prestolnice, znani kot Zelena cona.
ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država (IS) leta 2014 zavzela več območij na severu in zahodu države. Ob mednarodni podpori je iraškim silam uspelo pregnati skrajneže. Decembra 2017 je takratni iraški premier Hajdar al-Abadi razglasil zmago nad IS. Celice skupine ostajajo aktivne in še naprej občasno izvajajo napade.
Varnostne razmere v Iraku so se sicer znova poslabšale od začetka izraelsko-ameriške vojne proti Iranu konec februarja. Odtlej je Iran v Iraku izvedel več sto napadov, večinoma na ameriške vojaške objekte in cilje kurdskih sil.
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