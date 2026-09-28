Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ameriška vojska naj bi zaključila umik iz Iraka

Bagdad, 28. 09. 2026 09.25 pred 55 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Ameriški vojaki v Iraku

Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je neimenovani uradnik v nedeljo povedal za nemško tiskovno agencijo dpa, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. ZDA umika za zdaj niso potrdile.

Bagdad in Washington sta se o umiku ameriških sil dogovorila leta 2024. Iraški premier Ali al-Zaidi je med obiskom v ZDA julija potrdil, da naj bi se zadnji ameriški vojaki iz Iraka umaknili do 30. septembra.

Po podatkih Pentagona, na katere se sklicuje dpa, je bilo v zadnjih letih v Iraku razporejenih okoli 2500 ameriških vojakov. Pred umikom so bili razporejeni v Erbilu v iraški regiji Kurdistan, v oporišču blizu bagdadskega letališča in v vladni četrti prestolnice, znani kot Zelena cona.

Ameriški vojaki v Iraku
Ameriški vojaki v Iraku
FOTO: Profimedia

ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država (IS) leta 2014 zavzela več območij na severu in zahodu države. Ob mednarodni podpori je iraškim silam uspelo pregnati skrajneže. Decembra 2017 je takratni iraški premier Hajdar al-Abadi razglasil zmago nad IS. Celice skupine ostajajo aktivne in še naprej občasno izvajajo napade.

Varnostne razmere v Iraku so se sicer znova poslabšale od začetka izraelsko-ameriške vojne proti Iranu konec februarja. Odtlej je Iran v Iraku izvedel več sto napadov, večinoma na ameriške vojaške objekte in cilje kurdskih sil.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
irak zda vojska

Dim v kabini: ameriško letalo zasilno pristalo v Portu

Velika stavka v Zagrebu: ne vozijo ne tramvaji ne avtobusi

24ur.com ZDA umikajo vojake iz Iraka, Nato že odšel
24ur.com Irak zavrnil pogoje ZDA
24ur.com ZDA odstopile od sporazuma ABM
24ur.com ZDA znova izstopajo iz Unesca
24ur.com Azov bo znova operativen, ZDA odpravile prepoved zagotavljanja orožja
24ur.com 'Če bo Evropa napadena, vam ZDA ne bodo priskočile na pomoč'
24ur.com ZDA v delno evakuacijo veleposlaništva v Iraku: 'Lahko postane nevarno'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PIKAPOLONICA1994
28. 09. 2026 10.26
Zakaj so že bili tam...kot nadloga...seveda..
Odgovori
0 0
Jimi1
28. 09. 2026 10.04
Verjetno se sedaj odpira zgodba identična Afganistanski... Tam se vsak "svobodni razvoj" razvija v smeri nesvobode in političnega ekstremizma. Že večkrat videno...
Odgovori
-1
0 1
Murkovzos
28. 09. 2026 09.53
In sedaj bo tam rajsko, življenje kot v pravljici."Demokracija", nafta, kaviar in zajčice?
Odgovori
+2
3 1
izRODEk
28. 09. 2026 09.49
Dober NATO vojak je mrtev NATO vojak!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu, nato se je njeno življenje obrnilo na glavo
Dnevni horoskop: Ribe čaka nekaj nepričakovanega, ovni potrebujejo mir
Dnevni horoskop: Ribe čaka nekaj nepričakovanega, ovni potrebujejo mir
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
vizita
Portal
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Kdo je pri gripi najbolj ogrožen in kako se zaščititi
Kdo je pri gripi najbolj ogrožen in kako se zaščititi
cekin
Portal
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
moskisvet
Portal
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
dominvrt
Portal
Pripravite trato na jesen: 6 korakov do goste in zelene zelenice spomladi
Tudi čista kuhinja lahko smrdi: preverite ta 3 mesta, ki jih večina spregleda
Tudi čista kuhinja lahko smrdi: preverite ta 3 mesta, ki jih večina spregleda
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
okusno
Portal
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961