Ameriška vojska naj bi zaključila umik iz Iraka

Bagdad in Washington sta se o umiku ameriških sil dogovorila leta 2024. Iraški premier Ali al-Zaidi je med obiskom v ZDA julija potrdil, da naj bi se zadnji ameriški vojaki iz Iraka umaknili do 30. septembra.

Po podatkih Pentagona, na katere se sklicuje dpa, je bilo v zadnjih letih v Iraku razporejenih okoli 2500 ameriških vojakov. Pred umikom so bili razporejeni v Erbilu v iraški regiji Kurdistan, v oporišču blizu bagdadskega letališča in v vladni četrti prestolnice, znani kot Zelena cona.