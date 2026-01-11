Ameriška vojska napadla Islamsko državo v Siriji

Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da so bili napadi del operacije Hawkeye, ki je bila sprožena kot povračilni ukrep za teroristični napad Islamske države (IS) v Siriji 13. decembra, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka in civilni tolmač.

"Danes so napadi merili na IS po vsej Siriji, kot del našega neprekinjenega prizadevanja za izkoreninjenje islamskega terorizma proti našim vojakom, preprečevanje prihodnjih napadov in zaščito ameriških in partnerskih sil v regiji," je na družbenem omrežju objavilo Centralno poveljstvo.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na družbenih omrežjih objavil, da ZDA ne bodo nikoli pozabile napadov in ne bodo popustile.

ZDA so zardi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.