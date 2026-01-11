Naslovnica
Tujina

Ameriška vojska napadla Islamsko državo v Siriji

Washington, 11. 01. 2026 07.15 pred 51 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Ameriški napad na Islamsko državo v Siriji

ZDA so v soboto izvedle obsežne zračne napade na več ciljev Islamske države po vsej Siriji, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. V napadih na 35 lokacij je sodelovalo več kot 20 letal.

Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da so bili napadi del operacije Hawkeye, ki je bila sprožena kot povračilni ukrep za teroristični napad Islamske države (IS) v Siriji 13. decembra, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka in civilni tolmač.

Ameriški napad na Islamsko državo v Siriji
Ameriški napad na Islamsko državo v Siriji
FOTO: Profimedia

"Danes so napadi merili na IS po vsej Siriji, kot del našega neprekinjenega prizadevanja za izkoreninjenje islamskega terorizma proti našim vojakom, preprečevanje prihodnjih napadov in zaščito ameriških in partnerskih sil v regiji," je na družbenem omrežju objavilo Centralno poveljstvo.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na družbenih omrežjih objavil, da ZDA ne bodo nikoli pozabile napadov in ne bodo popustile.

ZDA so zardi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.

islamska država zda napad sirija

Kritikizstajerske
11. 01. 2026 08.11
da bi pa skupajstopil bes svet in izkoreninil to drhalllll pa ne
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
11. 01. 2026 08.05
Končno se dela red s teroristi.
Odgovori
+1
1 0
