Ameriška vojska objavila fotografije novega nevidnega bombnika B-21

Vojno letalstvo ZDA in podjetje Northrop Grumman sta objavila nove realistične fotografije, ki prikazujejo B-21, nevidnega strateškega bombnika dolgega dosega. Letalo so razvili kot zamenjavo za bombnika B-1 Lancer in B-2 Spirit. B-21 bo slabo zaznaven za radarje, sposoben pa bo nositi tako konvencionalno kot jedrsko orožje.

Kot pravijo pri ameriškem vojnem letalstvu, bo letalo lahko prodrlo skozi najboljšo protiletalsko obrambo in izvedlo napade kjerkoli po svetu, oz. tam, "kjer bo ogrožena ameriška nacionalna varnost". Kot pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu, bo B-21 Raider predstavljal hrbtenico letalskih sil, tako pri ofenzivnih manevrih kot tudi odvračanju nasprotnika. B-21 bombnik FOTO: USAF Projekt, v katerem sodelujeta ameriško vojno letalstvo in podjetje Northrop Grumman naj bi bil vreden več kot 21 milijard evrov. Zračne sile pa bodo prejele vsaj sto omenjenih bombnikov. Kljub navidezno vrtoglavi vsoti, pa bodo novi nevidni bombniki cenejši od izjemno dragih predhodnikov. En primerek letala B-2 je namreč stal skoraj dve milijardi evrov, bombnik 21. stoletja (od tod tudi ime B-21, in ne B-3, kot je bilo sprva predlagano) pa 'le' dobrih 500 milijonov. V aktivno uporabo bo vstopil predvidoma leta 2025. Zaenkrat kaj veliko o karakteristikah novega letala še ni znano, saj ameriška vojska nekatere podatke drži v strogi tajnosti. Bo pa zaradi uporabljenih materialov in oblike zelo slabo vidno za radarje. Letalo naj bi tudi bilo manjše in lažje kot njegov predhodnik B-2. Vzporedno z izdelavo novega strateškega bombnika, se je v načrtih znašlo tudi novo lovsko letalo dolgega dosega, ki bo bombnike B-21 lahko spremljalo globoko v sovražnikov zračni prostor in ga ščitilo pred delovanjem protiletalske obrambe. B-21 bombnik FOTO: USAF