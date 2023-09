Ameriška vojska po incidentu našla pogrešano bojno letalo F-35

Ameriška vojska je pogrešanega lovca F-35, ki je izginil po uspešnem katapultiranju pilota, našla v podeželskem okrožju Williamsburga, "dve uri severovzhodno od združene baze Charleston". No, tam so pravzaprav odkrili razbitine 100 milijonov dolarjev (slabih 95 milijonov evrov) vrednega bojnega letala, poroča BBC .

Ker nesrečo še vedno preiskujejo, ameriške oblasti niso mogle razkriti podrobnosti. Javnosti so namenili nov poziv, tokrat pa so ljudem naročili, naj se zadržujejo stran od območja ter tako preiskovalcem omogočijo izvajanje njihovega dela.

Svoje iskanje so uradniki sicer osredotočili na jezeri Moultrie in Marion, severno od mesta Charleston, ki je bila zadnja znana lokacija letala. Najdene ostanke pa so pozneje potrdili kot razbitine pogrešanega lovca F-35.

So pa še med iskanjem letala razkrili nekoliko več o čudežnem izginotju letala. "Najverjetneje se je ob katapultiranju pilota pokvarila elektronika transponderja. Vojska tako ni mogla več slediti njegovi lokaciji," je povedal višji analitik pri Teal Group, svetovalni družbi za obrambo, JJ Gertler.

Dejal je, da je možno, da je letalo po katapultiranju pilota še naprej letelo, a da je to sicer zaradi poškodbe, ki bi jo letalo utrpelo ob izmetu sedeža in spremembe v aerodinamiki, "zelo malo verjetno". Pilota, ki se je katapultiral, so odpeljali v bolnišnico, trenutno je v stabilnem stanju. Drugi lovec F-35, ki je letel istočasno, pa se je varno vrnil v bazo.

Posmeh in kritike zaradi nenavadne prošnje po pomoči

Republikanska kongresnica Nancy Mace je po pozivu javnosti, naj oblastem pomagajo najti izgubljeno letalo, postavila vprašanje, ki se je porajalo še marsikomu drugemu: "Kako za vraga izgubiš F-35? Ali nimamo nobene sledilne naprave, ki bi ga lahko našla? Javnost prosimo, naj ga najde in potem kaj? Naj ga vrne?"

In ni presenetljivo, da so se spletne šale na račun ameriških oblasti razširile tudi med drugimi uporabniki družbenih omrežij. Pojavile pa so se še nore teorije, med katerimi so bila tudi ugibanja, da je morda letalo s pomočjo Kitajske poletelo na Kubo.