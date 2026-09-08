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Ameriška vojska po navedbah Teherana ob otoku Harg napadla iranski tanker

Teheran, 08. 09. 2026 22.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Otok Harg in na desni tankerji (fotografija je arhivska)

Ameriška vojska je po poročanju iranskih medijev izvedla raketni napad na iranski tanker v bližini iranskega otoka Harg v Perzijskem zalivu. Več eksplozij naj bi odjeknilo tudi v bližini pristaniškega mesta Jask v Hormuški ožini.

Iranski naftni tanker je približno sedem kilometrov od otoka Harg zadela raketa ameriških sil, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim. Napad naj ne bi povzročil človeških žrtev, posadko tankerja so evakuirali.

Več eksplozij je odjeknilo tudi v pristaniškem mestu Jask blizu Hormuške ožine.

Pred tem je Iran danes zagrozil, da bo znova napadel ameriške baze v regiji, če bodo ameriške sile še naprej napadale njegove naftne tankerje.

Otok Harg je ključno središče za izvoz iranske surove nafte. Pred vojno je prek tamkajšnjih objektov potekalo več kot 90 odstotkov iranskega izvoza surove nafte. Pretok je od sredine aprila motila pomorska blokada ZDA.

Iran še naprej v veliki meri ovira ladijski promet skozi ožino z grožnjami in napadi na plovila. Plovna pot, ki je bila pred vojno odprta za ladijski promet, je globalnega pomena za prevoz nafte, zemeljskega plina in gnojil.

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