Ameriška vojska potrdila teroristični napad na njihovo bazo v Keniji

"Komandni center ameriške vojske v Afriki potrjuje, da se je v zračni bazi Manda Bay v Keniji zgodil napad, situacijo pa spremljamo," so potrdili za ABC News. "Ko bo znanih več dejstev in informacij, jih bomo posredovali." Uradnik, ki je podal izjavo, ni povedal nič o potencialnih žrtvah napada v bazi, ki je več let gostila člane ameriške vojske. Osebje, ki je bilo tam stacionirano, naj bi bilo sicer del posebnih operacij v Somaliji.

Kenijska vojska je potrdila, da so ob pol šesti uri zjutraj po lokalnem času poskušali priti skozi varnostni obroč letališča Manda, ampak da so to preprečili. Al Šabab sicer trdi, da so njihovi borci prevzeli nadzor nad delom baze, česar pa nihče ni potrdil. Prejšnji teden je ta islamistična milica v napadu z avtomobilom bombo v Mogadišu ubila 80 civilistov.