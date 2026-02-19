Naslovnica
Tujina

Neimenovani viri: Ameriška vojska je pripravljena napasti Iran

Washington, 19. 02. 2026 06.41 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
N.L. STA
Ameriške sile na poti proti Iranu

Ameriška vojska naj bi bila pripravljena napasti Iran že ta konec tedna, vendar predsednik ZDA Donald Trump dokončne odločitve o tem še ni sprejel, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vojaške in vladne vire.

Vojska je pripravljena na morebitne napade na Iran že v soboto, vendar se bo časovni okvir za napad verjetno podaljšal preko tega vikenda, ker Trump še ni sprejel odločitve, je poročala ameriška televizija CBS. Pogovori znotraj vlade glede možnosti napada naj bi potekali nenehno in tudi Trump naj bi intenzivno razmišljal o tem.

Plakat iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja
Plakat iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja
FOTO: AP

Pentagon bo zaradi možnosti iranskih povračilnih ukrepov v naslednjih treh dneh začasno del svojega osebja z Bližnjega vzhoda preselil v Evropo ali ZDA. Po besedah enega od virov je za Pentagon običajna praksa, da pred morebitno vojaško akcijo ZDA premesti sredstva in osebje, kar pa ne pomeni nujno, da je napad na Iran neizogiben, poroča CBS.

Ameriška vojaška prisontnost v regiji

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na novinarski konferenci v sredo dejala, da obstaja veliko razlogov in argumentov za napad na Iran, vendar je diplomacija vedno Trumpova prva izbira.

ZDA imajo v regiji že bojno skupino ladij okrog letalonosilke Abraham Lincoln, približuje pa se ji še druga skupina okrog letalonosilke Gerald Ford, ki je bila v sredo blizu obale zahodne Afrike, poroča CBS.

Letalonosilka Gerald Ford je bila v sredo blizu obale zahodne Afrike.
Letalonosilka Gerald Ford je bila v sredo blizu obale zahodne Afrike.
FOTO: AP

V torek so v Ženevi potekala pogajanja o iranskem jedrskem programu med predstavniki ZDA in Irana. O konkretnem napredku niso poročali, prav tako ni znano ali se bodo pogajanja nadaljevala.

Preberi še Vance: Iran še vedno ni sprejel temeljnih zahtev ZDA

Televizija CBS medtem tudi poroča, da namerava Trump iz Sirije v naslednjih dveh mesecih umakniti še preostalih 1000 ameriških vojakov, ki so bili od leta 2015 del sil za boj proti Islamski državi.

ZDA Iran ameriška vojska Donald Trump vojna

Air Force One v novih barvah: zlati podpis Donalda Trumpa

Nov trend med mladostniki: beli prah, ki ga vdihujejo skozi nos

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
19. 02. 2026 08.33
Edina rešitev da bo konec vojn na svetu je, da vse premoženje države napišejo na eno državo ki kuha vse vojne in to ni Amerika.
Odgovori
0 0
Žabec
19. 02. 2026 08.31
Seveda bo Trump napadel Iran! Če krvavijo ZDA zaradi njegove politike, potem ne bo dopustil, da ne krvavi tudi ostali svet.
Odgovori
0 0
ajdanakolesu
19. 02. 2026 08.20
Skrajni čas je, da upniki zahtevajo od ZDA da vrnejo kredite, preden povsem bankrotirajo ! EU naj začne prodajat Ameriške obveznice in naj zahteva vrnitev zlata ki ga imajo v hrambi. Če ga že niso ukradli in pretopili za Izraelsko vojno.
Odgovori
+6
6 0
Samo navijač
19. 02. 2026 08.16
Vedno neke reveze pretepajo. Naj Kitajce ali pa Ruse !
Odgovori
+1
3 2
Celjan78
19. 02. 2026 08.26
Saj rusi so reveži drugače
Odgovori
+2
2 0
jozefStefan
19. 02. 2026 08.15
Pripravljeni so ves čas, ampak so pripravljeni sprejeti nov poraz? Tokrat nasprotnik ni običajni kamel rider!
Odgovori
+4
6 2
Razsuti Tovor
19. 02. 2026 08.12
Jih je Izrael le prepričal. Me zanima, kakšen bo sedaj izgovor.
Odgovori
+8
8 0
Samo navijač
19. 02. 2026 08.11
Razlog ??
Odgovori
+6
6 0
JAZsemTI
19. 02. 2026 08.07
Napasti Irana sploh ni težko. Resnica je ta, da ZDA rabijo dolgo in drago vojno, ker samo tako lahko svojo industrijo, ki je vojaško naravnana, obdržijo pri življenju. Kaj bo imel od tega ves preostali svet je pa drugo vprašanje 🤔
Odgovori
+14
14 0
Paulus80
19. 02. 2026 08.19
Če bi želeli zaposliti orožarsko industrijo bi jo lahko enostavno z dobavo orožja Ukrajini. Trump si obeta nepremičninske posle v Iranu in temu se ne more upret!
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
19. 02. 2026 08.27
Ukrajini je zmanjkalo ljudi. Lahko jim pošlješ kar hočeš pa ni več skoraj nikogar, ki bi se znal in bil sposoben boriti. Zato iščejo novo epizodo…
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
