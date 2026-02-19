Neimenovani viri: Ameriška vojska je pripravljena napasti Iran

Vojska je pripravljena na morebitne napade na Iran že v soboto, vendar se bo časovni okvir za napad verjetno podaljšal preko tega vikenda, ker Trump še ni sprejel odločitve, je poročala ameriška televizija CBS. Pogovori znotraj vlade glede možnosti napada naj bi potekali nenehno in tudi Trump naj bi intenzivno razmišljal o tem.

Pentagon bo zaradi možnosti iranskih povračilnih ukrepov v naslednjih treh dneh začasno del svojega osebja z Bližnjega vzhoda preselil v Evropo ali ZDA. Po besedah enega od virov je za Pentagon običajna praksa, da pred morebitno vojaško akcijo ZDA premesti sredstva in osebje, kar pa ne pomeni nujno, da je napad na Iran neizogiben, poroča CBS.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na novinarski konferenci v sredo dejala, da obstaja veliko razlogov in argumentov za napad na Iran, vendar je diplomacija vedno Trumpova prva izbira.

ZDA imajo v regiji že bojno skupino ladij okrog letalonosilke Abraham Lincoln, približuje pa se ji še druga skupina okrog letalonosilke Gerald Ford, ki je bila v sredo blizu obale zahodne Afrike, poroča CBS.