Ameriška vojska: raketa hutijskih upornikov zadela norveški tanker

"Motorni tanker Strinda so napadli s protiladijsko vodeno raketo (ASCM), ki je bila izstreljena z območja pod nadzorom Hutijev v Jemnu," je na spletu zapisala ameriška vojska. Tanker, ki je plul pod norveško zastavo, je bil v času zadetja na poti skozi ožino med Jemnom in Afriškim rogom, poroča Deutsche Welle .

Na tankerju je po eksploziji tudi zagorelo, s plovila pa so poročali o večji škodi. Poročil o človeških žrtvah sicer za zdaj še ni. Plovilo je prevažalo rastlinsko olje in biogoriva in je bilo na poti proti Sueškemu prekopu v Egiptu, je sporočilo podjetje za sledenje ladij Marinetraffic.

Po poročanju tujih medijev sicer ni popolnoma jasno, ali ima plovilo, ki ga je zadela raketa, tudi kakšne povezave z Izraelom.

V soboto so jemenski uporniki, ki jih podpira Iran, sporočili, da bodo napadli na vsa plovila, ki se odpravljajo v izraelska pristanišča, če ne bo omogočena dostava hrane in zdravil na območje Gaze, ki ga oblega izraelska vojska. Mednarodne ladjarske družbe so posvarili, naj ne poslujejo z izraelskimi pristanišči.

Hutijski uporniki, ki nadzirajo večji del Jemna in jih podpira Iran, sovražnik Izraela, so v soboto zagrozili, da bodo napadli vsa plovila, ki se odpravljajo v izraelska pristanišča, če ne bo omogočena dostava hrane in zdravil na območje Gaze, ki ga oblega izraelska vojska. Od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas so izvedli že več napadov z droni in raketami.