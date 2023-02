Ameriška vojska sestrelila četrti leteči predmet nad Severno Ameriko

Predmet, ki ni veljal za vojaško grožnjo, so obrambni uradniki opisali kot "osmerokotno strukturo" brez posadke, na katero so pritrjene vrvice. Sestrelili so ga z raketo, izstreljeno iz bojnega letala F-16 ob 14.42 po lokalnem času.

Predmet bi lahko oviral komercialni zračni promet, saj je potoval na višini 6.100 metrov, je v izjavi sporočil Pentagon. Prvič so ga zaznali v soboto, in sicer nad območji v Montani, kjer deluje vojska.

Se pa ob incidentu porajajo vprašanja o vseh objektih, ki so bili ta mesec sestreljeni nad Severno Ameriko.

Prvi domnevni kitajski vohunski balon so sestrelili 4. februarja ob obali Južne Karoline, potem ko je več dni lebdel nad celinskim delom ZDA. Ameriški uradniki so dejali, da je kitajskega izvora in da je bil uporabljen za nadzorovanje "občutljivih mest".

Kitajska je sicer zanikala, da bi bil predmet uporabljen za vohunjenje, in dejala, da je šlo za napravo za spremljanje vremena. Incident, in jezne izmenjave po njem, so okrepile napetosti med Washingtonom in Pekingom. Ameriški obrambni uradnik je dejal, da so ZDA potem, ko več dni niso prejele odgovora, o prvem "kitajskem vohunskem balonu" s Pekingom ponovno komunicirale v nedeljo.

"Ne bom jih kategoriziral kot balone. Z razlogom jih imenujemo predmeti"

Po prvem incidentu so nato ta konec tedna sestrelili še tri objekte. V petek je Biden ukazal sestrelitev nad severno Aljasko, v soboto so podoben predmet sestrelili nad Yukonom v severozahodni Kanadi. Uradniki niso javno identificirali izvora omenjenih predmetov, prav tako niso povedali, čemu naj bi bili namenjeni. Tako ZDA kot Kanada bi radi pridobili ostanke predmetov, toda iskanje na Aljaski ovirajo arktične razmere.

"Ti predmeti niso bili preveč podobni balonu iz 4. februarja, bilo so tudi veliko manjši, zato jih, dokler ne najdemo ostankov, ne bomo dokončno opredeljevali," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost.

Da ameriška vojska nima novih informacij o državi izvora ali fizičnih in mehanskih lastnostih teh treh predmetov, je povedal tudi general Glen VanHerck, poveljnik Severnega poveljstva zračnih sil ZDA. "Ne bom jih kategoriziral kot balone. Z razlogom jih imenujemo predmeti," je dejal in dodal, da jih še ne morejo opredeliti glede na kakšen način letijo. "Lahko gre za plinasto vrsto balona znotraj določene strukture ali pa za neko vrsto pogonskega sistema. Toda jasno je, da so spodobni leteti," je dodal.

Ob tem je pojasnil še, da se razlikujejo od že omenjenega domnevnega kitajskega vohunskega balona. "Imam zadržke, pozivam vas, da predmetov ne pripisujete nobeni določeni državi. Ne vemo," je še dodal VanHerck.