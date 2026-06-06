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Ameriška vojska sestrelila iranske drone, Iran odgovoril z raketami

Washington/Teheran/Kuvajt, 06. 06. 2026 09.20 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Vojna ZDA in Irana

Ameriška vojska je davi napadla štiri radarske postaje ob iranski obali in sestrelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo sedmih raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila štiri iranske drone, ki so bili izstreljeni proti Hormuški ožini in so po njenih navedbah "predstavljali neposredno grožnjo za pomorski promet v regiji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oborožene sile ZDA so nato napadle tudi štiri iranske radarje ob obali Perzijskega zaliva z namenom "obrambe pred nadaljnjimi napadi", je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom).

Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti dvema ameriškima oporiščema v Kuvajtu ter na objekte ameriške mornarice v Bahrajnu, ob sklicevanju na poročanje iranske tiskovne agencije Irib navaja AFP.

Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla šest od sedmih iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja.

Bahrajn se je medtem danes odzval na napade in obsodil Iran. "Ministrstvo za zunanje zadeve Bahrajna odločno obsoja ponovne napade Irana na Bahrajn in sestrsko državo Kuvajt. Ta očitna agresija predstavlja grobo kršitev suverenosti obeh držav," so zapisali v izjavi.

Gre za novo izmenjavo napadov med stranema kljub krhkemu dogovoru o premirju, ki velja od aprila in za zdaj v veliki meri drži. Pogajanja o končanju vojne, ki se je 28. februarja začela z izraelsko-ameriškimi napadi na islamsko republiko, so medtem praktično zastala.

Ameriški State Department je ob tem v petek Kuvajtu odobril nakup sistemov za boj proti dronom v vrednosti približno dveh milijard dolarjev.

Iran je pred tem v sredo izvedel napade z raketami in droni na cilje v Bahrajnu in Kuvajtu, kjer je dron po navedbah tamkajšnjih oblasti med drugim zadel letališče. Skupno je v napadih umrla ena oseba, več kot 60 je bilo ranjenih. V Teheranu so zanikali, da bi izvedli napad na letališče v Kuvajtu, in krivdo pripisali ameriškim sistemom za zračno obrambo.

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