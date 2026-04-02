Tujina

Ameriška vojska uvaja novo ročno granato M111 z uporabo udarnih valov

Washington, 02. 04. 2026 12.00 pred 26 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Granata M111

Ameriška vojska je po več kot pol stoletja v uporabo uvedla novo smrtonosno ročno granato, zasnovano posebej za spopade v zaprtih prostorih. Nova oborožitev predstavlja premik od klasičnih granat k orožju, ki deluje predvsem z udarnimi valovi.

Ameriška vojska je prejšnji mesec uradno predstavila ročno granato M111, prvo novo tovrstno orožje po letu 1968. Gre za plastično granato, ki namesto šrapnelov uporablja udarni val. Zaradi tega je po poročanju CNN bistveno primernejša za uporabo v urbanem okolju, kjer obstaja veliko tveganje za poškodbe civilistov ali lastnih enot.

Nova granata je namenjena predvsem čiščenju prostorov v stavbah. Ob eksploziji se njen plastični ovoj upari, smrtonosni učinek pa povzroči močan tlačni val, ki prodre skozi notranje stene, pohištvo in gospodinjske aparate. Sovražniki se zato v zaprtih prostorih ne morejo učinkovito skriti, hkrati pa se zmanjša nevarnost, da bi delci poškodovali vojake zunaj prostora.

Granata M111
Granata M111
FOTO: Profimedia

Vojska pojasnjuje, da udarni val ob stiku s telesom povzroči silovito stiskanje in sproščanje tkiv. Najbolj izpostavljeni so bobniči, pljuča, oči in prebavila, pri močnejših eksplozijah pa lahko pride tudi do poškodb možganov ali amputacij udov. Granato poganja eksploziv RDX, ki ga ameriška vojska uporablja že desetletja.

Razvoj M111 temelji na izkušnjah iz vojn na Bližnjem vzhodu, zlasti iz urbanih spopadov v Iraku. Tam se je pokazalo, da ročna granata M67 pogosto ni bila ustrezna izbira, saj so se kovinski delci lahko odbijali od sten ali prebijali lahke ovire ter ogrožali lastne enote v sosednjih prostorih.

Granata M67
Granata M67
FOTO: Profimedia

Kljub novi pridobitvi M67 ne bo umaknjena iz uporabe. Vojska jo bo še naprej uporabljala na odprtem terenu, kjer je razpršitev šrapnelov taktična prednost, medtem ko bo M111 namenjena predvsem delovanju v notranjih prostorih, navaja CNN.

Tudi ameriški marinci uvajajo podobno delujočo granato M21, ki jo proizvaja norveško podjetje Nammo.

ročne granate ameriška vojska udarni valovi M111
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 12.44
No bomo videli kako se bo na to odzval svet. Sem nekaj bral o tej zadevi in glede na način bojevanja američanov oni prvo odvržejo bombo in potem pogledajo notri. Vedeti pa je potrebno zaradi udarnega vala v organizmu organi znorijo(rata kaša) umiranje je velika muka in si zamislite da mečejo to zadevo vse poprek in gledate umirati otroke v resničnem trpljenju, ker prej ko slej bodo potem do tega prišli tudi ostali in TUDI ljudje, ki se bodo hoteli maščevati( te bomo označili za teroriste a smo bili tiho in najbrž sodelovali) in ko bo nekdo to odvrgel v kakšni večji trgovini .. no uporabite domišljijo. JAZ SEM PROTI TEMU
poper00
03. 04. 2026 11.44
Ne vem zakaj potrebujejo granate ,ker strahopetci od daleč pobijajo civiliste z raketami.
apage
03. 04. 2026 10.12
Zadnji čas, da gre EU in Nemčija nazaj na svoja prava pota..., ker tile Američani so res zrasli preveč v egotu.
martin celin
02. 04. 2026 20.24
Ok kaj pa ogljicni odtis,tega podatka ni🙄
Slavko BabIč
02. 04. 2026 19.40
s to bombico bodo premagali Irance????
niktalop
02. 04. 2026 20.19
Ne. Pobili bodo še kar je ostalo od revolucionarne garde.
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
03. 04. 2026 11.18
Optimist
Juzles Iters
02. 04. 2026 18.21
RDX je znatno močnejši eksploziv kot TNT. Tole bi v neposredni bližini napadenega še vedno trgalo ude in bi bilo smrtonosno tudi na daljše razdalje, v kolikor bi bili v bližini na tleh trdi predmeti, ki bi delovali kot šrapneli ali pa bi bila sama tla krhka...
kita 1111
02. 04. 2026 17.17
Za snemanje filmov bo dobra
Slavko BabIč
02. 04. 2026 19.41
Rambo pa to , pa oranžni orangutan!
NeXadileC
02. 04. 2026 15.49
Bombica, bombica, povej, kdo...
tech
02. 04. 2026 15.45
Kaj pa lahko drugega pričakuješ od takega agresivnega naroda.
BMReloaded
02. 04. 2026 15.14
Kaj je v ozadju te novice...pa to? Se veselim prihodnjih generacij, ki jim bo dol viselo za te stvari...pa to
pa saj bo vredu
02. 04. 2026 14.58
Bodo ostala lepša trupla.
simc167
02. 04. 2026 13.38
Boljš bi bilo, da bi poskrbeli za vse svoje vojne invalide.
devlon
02. 04. 2026 13.33
wow...to pa res lepa novica..da so taki napredki pri 'operacijah'. Znanost res napreduje
sukar 1
02. 04. 2026 13.16
način, kako ubiješ....ubiješ!...bolano
4krogci
02. 04. 2026 13.05
Naj jih nekdo obvesti da so zdej bl v igri droni on ostale zadeve..ne pa rocne granate 🤣🤣
Vera in Bog
02. 04. 2026 12.11
Namesto da bi se borili proti hudiču in padlim angelom, se borimo proti bratom in sestram. To je največja tragedija
