Ameriška vojska uvaja novo ročno granato M111 z uporabo udarnih valov

Ameriška vojska je prejšnji mesec uradno predstavila ročno granato M111, prvo novo tovrstno orožje po letu 1968. Gre za plastično granato, ki namesto šrapnelov uporablja udarni val. Zaradi tega je po poročanju CNN bistveno primernejša za uporabo v urbanem okolju, kjer obstaja veliko tveganje za poškodbe civilistov ali lastnih enot. Nova granata je namenjena predvsem čiščenju prostorov v stavbah. Ob eksploziji se njen plastični ovoj upari, smrtonosni učinek pa povzroči močan tlačni val, ki prodre skozi notranje stene, pohištvo in gospodinjske aparate. Sovražniki se zato v zaprtih prostorih ne morejo učinkovito skriti, hkrati pa se zmanjša nevarnost, da bi delci poškodovali vojake zunaj prostora.

Granata M111 FOTO: Profimedia

Vojska pojasnjuje, da udarni val ob stiku s telesom povzroči silovito stiskanje in sproščanje tkiv. Najbolj izpostavljeni so bobniči, pljuča, oči in prebavila, pri močnejših eksplozijah pa lahko pride tudi do poškodb možganov ali amputacij udov. Granato poganja eksploziv RDX, ki ga ameriška vojska uporablja že desetletja. Razvoj M111 temelji na izkušnjah iz vojn na Bližnjem vzhodu, zlasti iz urbanih spopadov v Iraku. Tam se je pokazalo, da ročna granata M67 pogosto ni bila ustrezna izbira, saj so se kovinski delci lahko odbijali od sten ali prebijali lahke ovire ter ogrožali lastne enote v sosednjih prostorih.

Granata M67 FOTO: Profimedia