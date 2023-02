Ameriška vojska v Atlantiku našla več delov sestreljenega vohunskega balona

Ameriška vojska je sporočila, da je v Atlantskem oceanu našla več delov kitajskega vohunskega balona, ki so ga sestrelili v začetku meseca. Med najdenimi predmeti so med drugim senzorji in druge elektronske komponente.

Balon, ki so ga 4. februarja sestrelili ob obali Južne Karoline, je bil prvi v nizu skrivnostnih letečih predmetov, ki jih je ameriška vojska sestrelila v zadnjih osmih dneh. Po besedah Johna Kirbyja, tiskovnega predstavnika ameriškega sveta za nacionalno varnost, kitajsko vohunjenje z baloni sicer ni nič novega, saj so podobne primere zaznali že v času administracije nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. "Zaznali smo jih in jim sledili. Skrbno smo jih preučevali, da bi se naučili čim več. Vemo, da so ti kitajski baloni preleteli na desetine držav na več celinah," je dodal. PREBERI ŠE 'Sestreljeni predmeti nad Severno Ameriko niso nezemeljskega izvora' Ameriška vojska je v ponedeljek v Atlantskem oceanu našla ostanke prvega sestreljenega balona, vključno s senzorji in ostalimi elektronskimi komponentami. Iskanje se je namreč zavleklo zaradi slabega vremena. Dele balona bo podrobno preučil FBI. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Po ocenah ameriških oblasti balon izvira iz Kitajske in je služil za vohunjenje, Kitajska pa trdi, da gre za balon za opravljanje meteoroloških meritev, ter da je zaradi vetra zašel z ustaljene poti. Po prvem incidentu so nato ta konec tedna Američani sestrelili še tri predmete. V petek je predsednik Joe Biden ukazal sestrelitev nad severno Aljasko, v soboto so podoben predmet sestrelili nad Yukonom v severozahodni Kanadi. Uradniki niso javno identificirali izvora omenjenih predmetov, prav tako niso povedali, čemu naj bi bili namenjeni. Ameriški zunanji minister Antony Blinken medtem po navedbah več virov razmišlja o srečanju s kitajskim kolegom na varnostni konferenci v Nemčiji, ki bo potekala v tem tednu. Po odkritju prvega balona je moral namreč odpovedati pot v Peking. Kirby je na novinarski konferenci pojasnil, da predmeti niso predstavljali neposredne grožnje civilnemu prebivalstvu, vendar so jih kljub temu uničili za zaščito nacionalne varnosti in letalskega prometa. Medtem ko je bil prvi balon velik za tri avtobuse, so bili preostali trije veliko manjši. Kanadska policija je medtem sporočila, da še vedno iščejo ostanke predmeta, ki so ga sestrelili nad Yukonom. Območje iskanja obsega okoli 3000 kvadratnih kilometrov - gre za razgiban gorski teren z visoko snežno odejo. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da obstaja možnost, da ostankov nikoli ne bodo našli.