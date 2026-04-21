Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla naftni tanker

Kolombo, 21. 04. 2026 15.47 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Ameriška vojska prestregla naftni tanker

Ameriške sile so ponoči v indo-pacifiškem območju prestregle tanker, proti kateremu so bile uvedene sankcije v okviru prizadevanj za "prekinitev nezakonitih mrež", ki podpirajo Iran, je na omrežju X sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Dodali so, da nadaljujejo s prizadevanji, da bi ustavili ladje, ki zagotavljajo materialno podporo Iranu.

Po navedbah Pentagona so ameriške sile ponoči v indo-pacifiškem območju "brez incidentov izvedle pregled, pomorsko blokado in vkrcanje ladje M/T Tifani, ki nima zastave in je pod sankcijami."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Ministrstvo je novico objavilo skupaj s fotografijami in videoposnetki operacije. Ob tem so še navedli, da še naprej izvajajo "globalne pomorske ukrepe za preprečevanje nezakonitih mrež in zaustavljanje plovil, proti katerim so uvedene sankcije in ki zagotavljajo materialno podporo Iranu".

Natančne lokacije operacije niso objavili. Po poročanju britanskega BBC tanker, ki ga je prestregla ameriška vojska, zdaj oddaja svojo lokacijo približno 700 kilometrov jugovzhodno od Šrilanke. Podatki spletne strani MarineTraffic poleg tega kažejo, da je tanker za surovo nafto Tifani, ki ima zmogljivost skoraj 300.000 ton, trenutno natovorjen.

Sankcije za tanker je uvedel ameriški Urad za nadzor nad tujimi sredstvi, povezan pa je z indijsko ladjarsko družbo, ki je prav tako predmet ameriških sankcij zaradi povezav z Iranom.

ZDA Iran tanker sankcije pentagon

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Esprit
21. 04. 2026 17.35
Ja no, če se gremo tako, potem lahko tudi Slovenija izreče sankcije proti komurkoli in se gre piratstva. Od kje pa imajo ZDA pravico za te ''sankcije'' oz. piratstvo?Če zdaj blokirajo oskrbo z energijo drugim državam, bi jih te države morale preprosto tožiti in od njih zahtevati odškodnino, sicer v kakšnem svetu zdaj živimo?
Odgovori
0 0
gr?arica
21. 04. 2026 17.21
V bistvu gre za čisto gusarstvo in nič drugega.
Odgovori
+1
1 0
Pupa73
21. 04. 2026 17.15
zanimivo da amerika pa izrael določata sankcije,a je kje zabeleženo da imata te pravice?kaj pa če bi jih rusi za njih uvedli😀
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1935308
21. 04. 2026 16.56
Kaj pomeni Indijsko- Pacifiško območje? Imamo sedaj še en ocean. bravo zemlja....
Odgovori
+2
2 0
Meter
21. 04. 2026 16.37
Če so sankcije v okvirju OZN ok, če so samo vaše, gringoti, potem je to piratstvo.
Odgovori
+3
6 3
galeon
21. 04. 2026 16.29
Kavbojci in Izraelci družno izvajajo terorizem po svetu. Izraelci so že plačevali za to in še bodo. Še kavbojce naj nekdo strese pa da vidim, kje bodo potem čepel.
Odgovori
+6
9 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664