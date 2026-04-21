Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla naftni tanker

Po navedbah Pentagona so ameriške sile ponoči v indo-pacifiškem območju "brez incidentov izvedle pregled, pomorsko blokado in vkrcanje ladje M/T Tifani, ki nima zastave in je pod sankcijami."

Ministrstvo je novico objavilo skupaj s fotografijami in videoposnetki operacije. Ob tem so še navedli, da še naprej izvajajo "globalne pomorske ukrepe za preprečevanje nezakonitih mrež in zaustavljanje plovil, proti katerim so uvedene sankcije in ki zagotavljajo materialno podporo Iranu".

Natančne lokacije operacije niso objavili. Po poročanju britanskega BBC tanker, ki ga je prestregla ameriška vojska, zdaj oddaja svojo lokacijo približno 700 kilometrov jugovzhodno od Šrilanke. Podatki spletne strani MarineTraffic poleg tega kažejo, da je tanker za surovo nafto Tifani, ki ima zmogljivost skoraj 300.000 ton, trenutno natovorjen.