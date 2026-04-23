Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker z iransko nafto

Washington/Teheran, 23. 04. 2026 15.55 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.H. N.L. +1
Ameriška vojska zasegla tanker

Ameriška vojska je ponoči v Indijskem oceanu prestregla in pregledala tanker v Indijskem oceanu, ki je prevažal iransko nafto, so sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva. To je drugi tanker, ki so ga iz istega razloga v treh dneh prestregli na tem območju. Trump pa je sporočil, da je mornarici ukazal, naj uniči vsako četudi majhno plovilo, ki v Hormuški ožini postavlja mine. Kot je še zapisal na Truth Social, je sicer ameriško čiščenje min v teku.

Pentagon je na omrežju X sporočil, da so ameriške sile "na morju prestregle in s pravico do vkrcanja na ladjo brez državne pripadnosti izvedle inšpekcijo na ladji M/T Majestic X, ki je prevažala nafto iz Irana". Objavili so tudi posnetke ameriških vojakov, ki se s helikopterjev po vrvi spuščajo na palubo velikega tankerja.

Dodali so, da je operacija potekala na območju pristojnosti ameriškega indo-pacifiškega poveljstva, ki nadzoruje obsežno regijo, ki vključuje Tihi in Indijski ocean. Natančnejše lokacije pa niso navedli.

Poudarili so, da bodo "še naprej izvajali globalne operacije pomorskega nadzora, da bi prekinili nezakonite mreže in prestregli ladje, ki zagotavljajo materialno podporo Iranu".

Pentagon je že v torek sporočil, da je ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker M/T Tifani, proti kateremu veljajo sankcije v okviru prizadevanj za "prekinitev nezakonitih mrež", ki podpirajo Iran. Plul naj bi pod zastavo Bocvane.

ZDA so od začetka blokade Hormuške ožine prestregla že več deset plovil, vendar ne blizu Irana, temveč v bolj oddaljenem Indijskem oceanu, navaja britanski BBC.

"Ameriški mornarici sem ukazal, naj strelja in uniči vsako plovilo, četudi majhno (...), ki polaga mine v vodah Hormuške ožine," je v objavi na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. "Ne sme biti nikakršnega oklevanja. Poleg tega naši 'minolovci' prav zdaj čistijo ožino," je dodal.

Iran je od začetka izraelsko-ameriške agresije 28. februarja močno omejil ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ključno za izvoz nafte iz Perzijskega zaliva in širše regije. ZDA v odgovor od prejšnjega ponedeljka izvajajo blokado iranskih pristanišč.

Ožina, skozi katero je pred vojno potovala približno petina svetovne oskrbe z nafto, ostaja večidel zaprta tudi med trenutno veljavnim premirjem med Teheranom in Washingtonom. Ko so promet čez preliv ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprli, jo je kljub temu zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij.

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi na območju odstranili vse mine, ki jih je tja namestil Iran, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post.

Odstranjevanje min bi lahko trajalo šest mesecev

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi iz Hormuške ožine odstranili mine, ki jih je tja namestil Iran, kar bi lahko ohranjalo visoke cene nafte, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post. Pentagon je sicer nato zanikal več trditev, podanih med tajno predstavitvijo v ameriškem kongresu.

Člane kongresnega odbora za oborožene sile so med brifingom med drugim seznanili, da je Iran morda postavil 20 ali več min v Hormuško ožino in okoli nje.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Nekatere so bile tam nameščene na daljavo z uporabo tehnologije GPS, zaradi česar jih je težje odkriti. Druge pa naj bi iranske sile namestile "z majhnimi čolni", je Washington Post poročal ob sklicevanju na tri uradnike, seznanjene z zadevo.

Tudi če se sovražnosti končajo in blokada odpravi, bi lahko odstranjevanje min iz ožine trajalo več mesecev, še navaja ocena Pentagona, ki ob tem dodaja, da je malo verjetno, da bi se takšna operacija začela pred koncem vojne.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je sicer informacije, ki jih je objavil Washington Post, označil za večinoma napačne in obsodil širjenje podatkov z zaprte seje. Hkrati je šestmesečno zaprtje Hormuške ožine opisal kot "nemogoče in povsem nesprejemljivo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska revolucionarna garda je sredi tega meseca opozorila na "nevarno območje", ki obsega 1400 kvadratnih kilometrov, kjer bi se lahko nahajale mine.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf pa je v sredo zatrdil, da Iran ne bo ponovno odprl Hormuške ožine, dokler bo trajala ameriška blokada.

Ko se je Hormuška ožina ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprla, jo je zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij.

iran hormuška ožina ameriška vojska zda

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669