Ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker z iransko nafto

Pentagon je na omrežju X sporočil, da so ameriške sile "na morju prestregle in s pravico do vkrcanja na ladjo brez državne pripadnosti izvedle inšpekcijo na ladji M/T Majestic X, ki je prevažala nafto iz Irana". Objavili so tudi posnetke ameriških vojakov, ki se s helikopterjev po vrvi spuščajo na palubo velikega tankerja. Dodali so, da je operacija potekala na območju pristojnosti ameriškega indo-pacifiškega poveljstva, ki nadzoruje obsežno regijo, ki vključuje Tihi in Indijski ocean. Natančnejše lokacije pa niso navedli. Poudarili so, da bodo "še naprej izvajali globalne operacije pomorskega nadzora, da bi prekinili nezakonite mreže in prestregli ladje, ki zagotavljajo materialno podporo Iranu". Pentagon je že v torek sporočil, da je ameriška vojska v Indijskem oceanu prestregla tanker M/T Tifani, proti kateremu veljajo sankcije v okviru prizadevanj za "prekinitev nezakonitih mrež", ki podpirajo Iran. Plul naj bi pod zastavo Bocvane. ZDA so od začetka blokade Hormuške ožine prestregla že več deset plovil, vendar ne blizu Irana, temveč v bolj oddaljenem Indijskem oceanu, navaja britanski BBC.

Trump vojski ukazal uničevanje ladij za polaganje min v Hormuški ožini

"Ameriški mornarici sem ukazal, naj strelja in uniči vsako plovilo, četudi majhno (...), ki polaga mine v vodah Hormuške ožine," je v objavi na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. "Ne sme biti nikakršnega oklevanja. Poleg tega naši 'minolovci' prav zdaj čistijo ožino," je dodal. Iran je od začetka izraelsko-ameriške agresije 28. februarja močno omejil ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ključno za izvoz nafte iz Perzijskega zaliva in širše regije. ZDA v odgovor od prejšnjega ponedeljka izvajajo blokado iranskih pristanišč. Ožina, skozi katero je pred vojno potovala približno petina svetovne oskrbe z nafto, ostaja večidel zaprta tudi med trenutno veljavnim premirjem med Teheranom in Washingtonom. Ko so promet čez preliv ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprli, jo je kljub temu zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij. Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi na območju odstranili vse mine, ki jih je tja namestil Iran, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post.

Odstranjevanje min bi lahko trajalo šest mesecev

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi iz Hormuške ožine odstranili mine, ki jih je tja namestil Iran, kar bi lahko ohranjalo visoke cene nafte, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post. Pentagon je sicer nato zanikal več trditev, podanih med tajno predstavitvijo v ameriškem kongresu. Člane kongresnega odbora za oborožene sile so med brifingom med drugim seznanili, da je Iran morda postavil 20 ali več min v Hormuško ožino in okoli nje.

