Muskovo volilno podeljevanje milijonov gre na sodišče

Lastnik medija X in podjetij SpaceX ter Tesla, ki podpira republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je v začetku meseca začel razdeljevati po milijon dolarjev nagrade domnevno naključno izžrebanim volivcem, ki so podpisali peticijo v podporo prvemu in drugemu amandmaju k ameriški ustavi.

Amandmaja zagotavljata pravico do izražanja in orožja. Vsak volivec v Pensilvaniji že za sam podpis peticije dobi 100 dolarjev.

Muska je pravosodno ministrstvo ZDA pred dnevi opozorilo, naj preneha, ker verjetno krši zvezno volilno zakonodajo. Kljub temu preko svojega odbora za politično akcijo z imenom America PAC nadaljuje izplačevanje dobitkov, ki so doslej večinoma šli udeležencem Trumpovih zborovanj.

"America PAC in Musk mamita prebivalce Philadelphie in druge v Pensilvaniji ter v drugih ključnih državah pred letošnjimi volitvami, da izdajo svoje osebne podatke in podajo politično prisego v zameno za možnost osvojitve milijona dolarjev. To je loterija in nedvomno nezakonita loterija," je ob vložitvi tožbe izjavil Krasner, ki trdi, da lahko v Pensilvaniji loterijske igre vodi le država.

Krasner je razložil, da njegova tožba ni vložena zaradi morebitne kršitve državnih in zveznih volilnih zakonov, ki prepovedujejo kupovanje glasov.