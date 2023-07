Obsodili ameriško vplivnico, ker je podala lažno prijavo o ugrabitvi svojih otrok

Sorensenova, ki sebe na družbenih omrežjih predstavlja kot 'mamo vplivnico' in objavlja nasvete o lepoti ter materinstvu, je latinski par lažno obtožila, da ji je decembra 2020 na parkirišču ene od trgovin skušal ukrasti dva otroka.

Na spletu je objavila posnetek, v katerem je podrobno opisala domnevno dogajanje pred trgovino. Povedala je, da jo je par v trgovini zasledoval in komentiral videz njenih otrok, zaradi dogajanja jo je postalo strah. Par naj bi ji nato sledil iz trgovine na parkirišče vse do avtomobila in naj bi pobegnil šele, ko je začela kričati na pomoč.

A so vplivnico sedaj spoznali za krivo. Izkazalo se je, da je policiji dogajanje opisala drugače in da posnetki nadzornih kamer pred trgovino zavračajo njene navedbe. Sorensenova bo sedaj 90-dnevno zaporno kazen lahko odslužila tudi prek programa za delo, poroča Guardian.