Ameriška zvezna sodnica prepovedala aretacije miroljubnih protestnikov v Minnesoti

Sodničin ukaz agentom Agencije za priseljevanje in carine (Ice) in ministrstva za domovinsko varnost, ki sodelujejo v operaciji Metro Surge, prepoveduje uporabo solzivca in podobnih sredstev za razpršitev množic proti osebam, ki mirno demonstrirajo. Prav tako ne smejo ustavljati vozil, ki jim sledijo, dokler ta vozila ohranjajo varnostno razdaljo, poroča spletni medij Politico. "Prvi amandma ameriške ustave ščiti svobodo govora in mirno zbiranje, ne pa izgredov," se je odzvala tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin. "Ministrstvo sprejema ustrezne in ustavne ukrepe za ohranjanje pravne države in zaščito naših uradnikov in javnosti pred nevarnimi izgredniki. Javnost opozarjamo, da so izgredi nevarni, oviranje organov pregona ter napad nanje pa sta kaznivi dejanji," je dodala.

"Ta absurdna odločitev podpira nepošteno, levičarsko narativo. Resnica je, da so zvezni agenti ravnali zakonito, da bi se zaščitili in zagotovili integriteto svojih operacij, ko so posamezniki poskušali posredovati. Vlada bo vedno izvrševala zakone," je sporočila namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Abigail Jackson. Ameriška vlada je v Minnesoto napotila več kot 2000 zveznih agentov, da izvedejo operacije izgona in preganjajo domnevne goljufije članov pomembne somalijske skupnosti v Minneapolisu.

Aretacija v Minnesoti FOTO: AP

Pod drobnogled guvernerja in župana