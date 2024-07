Ameriške letalske sile uspešno potopile ladjo z 'nevidnim bombnikom'

Preizkus, ki so ga ameriške letalske sile poimenovale QUICKSINK, se je odvijal 19. julija, ko je letalo B-2, opremljeno z vodeno bombo, sodelovalo pri potopitvi nekdanje ladje USS Tarawa, upokojene 250 metrov dolge amfibijske ladje. Preizkus so analitiki označili za zelo pomembnega, glede na to, kaj bi lahko pomenil za morebiten prihajajoči konflikt med ZDA in Kitajsko, piše CNN. QUICKSINK so sicer letalske sile prvič preizkusile leta 2022, ko je bojno letalo F-15 izpustilo strelivo GBU-31 JDAM, ki je v Mehiškem zalivu v celoti uničilo površinski cilj.

Bombnik B-2 je najnaprednejše letalo ameriške vojske. Prvič je poletel leta 1989, od leta 1993 pa je v uporabi ameriških zračnih sil. Njegove lastnosti mu omogočajo prodiranje skozi močno branjena območja in letenje z zelo majhno možnostjo, da bi ga radarji zaznali na velikih višinah. V kombinaciji z relativno poceni in dokazano učinkovitimi natančno vodenimi bombami z bojnimi glavami do 900 kilogramov, bi lahko bombniki pridobili "protiladijsko smrtonosnost" torpeda, izstreljenega iz podmornice, piše na spletni strani ameriških zračnih sil.

"Ta zmogljivost je odgovor na nujno potrebo po hitri nevtralizaciji pomorskih groženj na ogromnih območjih oceanov po vsem svetu," je zapisala tretja flota ameriške mornarice, ki je vodila vajo Rim of the Pacific 2024 (RIMPAC), med katero je bila potopljena nekdanja ladja Tarawa.

QUICKSINK, izstreljen z letala B-2, bi lahko kitajski mornarici Ljudske osvobodilne vojske, omogočil veliko razmisleka v primeru morebitnega konflikta v zahodnem Pacifiku, vključno s točkami, kot so Tajvan, Filipini in južni japonski otoki. "Dokazana sposobnost B-2 za boj bo omejila, če ne celo preprečila operacije kitajske mornarice vzhodno od Tajvana ali ob Filipinih," je dejal Carl Schuster , nekdanji vodja skupnega obveščevalnega centra ameriškega pacifiškega poveljstva. "Ne morete prezreti orožja, ki lahko z enim zadetkom potopi več kot 25.000-tonsko ladjo."

B-2 je najdražje letalo na svetu, cena enega namreč presega milijardo evrov. Bojna učinkovitost letala je bila dokazana v operaciji Zavezniška sila, leta 1999 so napadli cilje v Srbiji, leta 2001 v Afganistanu in leta 2003 v Iraku. B-2 lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko strelivo, predstavlja pa pomemben mejnik v modernizaciji ameriških bombnikov.

"Podmornica lahko kadar koli izstreli in uniči ladje z enim torpedom, vendar z izstrelitvijo tega orožja razkrije svojo lokacijo in postane tarča," še dodajajo. QUICKSINK bi pa lahko zagotovil "nizkocenovno metodo za doseganje podobnega uničenja iz zraka z veliko večjo hitrostjo in na veliko večjem območju".

Kitajska ima namreč trenutno v vsakem spopadu blizu domače obale izrazito prednost. Na celini hrani na tisoče raket in se ponaša z največjo mornarico na svetu, s katero zlahka obvladuje bližnja morja. Vendar pa bi lahko letalo B-2 in drugi sistemi, preizkušeni na vaji, pomembno prispevali k prednosti ameriških in zavezniških sil.

Poleg ameriških in avstralskih enot so v vajah sodelovale tudi enote iz Južne Koreje, Malezije in Nizozemske. "Vaje s potapljanjem ladij nam dajejo priložnost, da izpopolnimo svoje spretnosti, se učimo drug od drugega in pridobimo izkušnje iz resničnega sveta," je v izjavi povedal viceadmiral ameriške mornarice John Wade, poveljnik združenih operativnih sil RIMPAC 2024. "Uporaba naprednega orožja in strokovnost naših ekip med temi vajami kažeta na našo zavezanost ohranjanju varnosti in odprtosti indopacifiške regije."

Kitajska pozorno spremljala vaje

Kitajska že dolgo spremlja načrte RIMPAC, tudi pred vajami s potopitvijo ladij. Njihova vojna mornarica ima v uporabi tri amfibijske ladje tipa 075, ki imajo prostornino približno 36.000 ton, četrta pa naj bi bila v pripravi. In kot je kitajski vojaški strokovnjak in televizijski komentator Song Džongping že dejal, bi lahko ladje tipa 075 uporabili tako v tajvanski ožini kot v Južnokitajskem morju, če bi to narekovale razmere.