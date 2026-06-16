Ameriške naftne rezerve najnižje po letu 1983

Po uradnih podatkih vlade so samo v prejšnjem tednu iz strateških zalog sprostili 8,9 milijona 159-litrskih sodov nafte, zaradi česar je na zalogi še 340,3 milijona sodov, poroča CNN.

Strateške zaloge nafte so bile ključno sredstvo za ublažitev gospodarske škode zaradi vojne z Iranom, saj bi brez sproščanja zalog cene energije rasle še hitreje.