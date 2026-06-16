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Ameriške naftne rezerve najnižje po letu 1983

Washington, 16. 06. 2026 08.18 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Naftna vrtina

Strateške zaloge nafte ZDA so pretekli teden padle na najnižjo raven od leta 1983, ko je v času hladne vojne državo vodil republikanski predsednik Ronald Reagan. Rezerve so padle, ker je vlada Donalda Trumpa z njihovim sproščanjem blažila posledice vojne z Iranom.

Po uradnih podatkih vlade so samo v prejšnjem tednu iz strateških zalog sprostili 8,9 milijona 159-litrskih sodov nafte, zaradi česar je na zalogi še 340,3 milijona sodov, poroča CNN.

Strateške zaloge nafte so bile ključno sredstvo za ublažitev gospodarske škode zaradi vojne z Iranom, saj bi brez sproščanja zalog cene energije rasle še hitreje.

Sod nafte
Sod nafte
FOTO: AP

Od začetka vojne z Iranom konec februarja so se zaloge zmanjšale za 75 milijonov sodov, kar je 18 odstotkov vseh zalog.

Donald Trump je leta 2022 ostro kritiziral predsednika Joeja Bidna, ker je zaradi ruske vojne proti Ukrajini sprostil del naftnih rezerv za umiritev cen.

ZDA nafta strateške zaloge gospodarstvo

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KOMENTARJI2

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NeXadileC
16. 06. 2026 09.46
Ma oni imajo lsstne kapacitete na čakanju, ki jih lahko začnejo izkoriščati kadarkoli.
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0 0
Koronavirusovec
16. 06. 2026 08.41
trump reče, da se bo tankalo v ameriki najceneje v zgodovini amerike, sedaj pa dosegajo skoraj najvišje ravni cene bencina na bencinskih črpalkah v zgodovini amerike
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