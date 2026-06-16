Ameriške naftne rezerve najnižje po letu 1983

Po uradnih podatkih vlade so samo v prejšnjem tednu iz strateških zalog sprostili 8,9 milijona 159-litrskih sodov nafte, zaradi česar je na zalogi še 340,3 milijona sodov, poroča CNN.
Strateške zaloge nafte so bile ključno sredstvo za ublažitev gospodarske škode zaradi vojne z Iranom, saj bi brez sproščanja zalog cene energije rasle še hitreje.
Od začetka vojne z Iranom konec februarja so se zaloge zmanjšale za 75 milijonov sodov, kar je 18 odstotkov vseh zalog.
Donald Trump je leta 2022 ostro kritiziral predsednika Joeja Bidna, ker je zaradi ruske vojne proti Ukrajini sprostil del naftnih rezerv za umiritev cen.
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