Ameriške oblasti po ugrabitvi: Mehika prenevarna za dopust

Oblasti v Teksasu so v sporočilu zapisale, da nasilje mehiških mamilarskih kartelov predstavlja veliko grožnjo za vse, ki potujejo v Mehiko. "Glede na nestabilno naravo delovanja kartelov in nasilja, ki smo mu tam priča, posameznike pozivamo, naj se v tem trenutku izogibajo potovanju v Mehiko," so dejali. Mehika je priljubljena destinacija za Američane. Še posebej mladi se v času t. i. "spring breaka" radi odpravijo na počitnice v sosednjo državo.

Kartel se je za ugrabitev opravičil in domnevne napadalce predal mehiški policiji. Priložili so tudi pismo, v katerem so peterico članov kartela obtožili kršenja pravil. Kot so poudarili, so ugrabitelji delovali samovoljno in brez discipline.