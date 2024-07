Ameriške rakete dolgega dosega se prvič po hladni vojni vračajo v Nemčijo

Po besedah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa želijo ZDA s tem spodbuditi Nemčijo in druge države k lastnim vlaganjem v razvoj in zagotavljanje raket dolgega dosega. Začasna namestitev raket bi dala zaveznicam čas, da se pripravijo, je dejal.

Kot sta javili državi, gre za nameščanje raket tipa tomahawk, SM-6 in hipersoničnih raket, ki imajo daljši doseg kot trenutno v Evropi nameščene rakete. Šlo naj bi za t. i. epizodične oz. začasne namestitve.

Skupaj s kolegi iz Francije, Italije in Poljske je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že podpisal pismo namere za razvoj raket dolgega dosega v Evropi, s čimer naj bi izboljšali sposobnosti Evrope na tem področju.

V Washingtonu pa je nemški kancler Olaf Scholz že pozdravil odločitev ZDA in dejal, da gre za odvračalni element za zagotavljanje miru. "Je potrebna in pomembna odločitev v pravem času," je dejal glede ukrepa, ki mu sicer nasprotujejo tako nekateri člani njegovih socialdemokratov kot koalicijski Zeleni. Ob tem je opozoril na kopičenje orožja v Rusiji, med katerim je po njegovih besedah tudi takšno, ki lahko ogrozi evropsko ozemlje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija napoveduje vojaški odziv

Tovrstne rakete, ki lahko poletijo do Rusije, bi bile sicer v skladu s pogodbo med ZDA in nekdanjo Sovjetsko zvezo iz leta 1988 prepovedane, a je dogovor, ki je govoril o raketah z dosegom med 500 in 5500 kilometri, pred petimi leti propadel.

Odločitev Nemčije in Združenih držav pa v Rusiji ni odjeknila mirno. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je namreč napovedal "vojaški odziv na novo grožnjo"."Gre za dodaten člen v verigi stopnjevanja napetosti," je dejal ter Nato in ZDA obtožil, da poskušata ustrahovati Rusijo.