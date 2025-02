Ameriške sanje za skoraj pet milijonov evrov: 'Noro se bo prodajalo'

Donald Trump je novinarjem v Ovalni pisarni opisal, kdo so posamezniki, ki bi bili upravičeni do t. i. zlate vize. "Bogati in uspešni. Porabili bodo veliko denarja in plačali veliko davkov ter zaposlovali veliko ljudi in mislimo, da bo izjemno uspešno."

"Ljudje, ki lahko plačajo pet milijonov, bodo ustvarili delovna mesta. Noro se bo prodajalo, to je ugodno," je nadaljeval.

Z novo zlato vizo bi Trump nadomestil trenutno vizo za vlagatelje, ki obstaja že 35 let. Za vizum EB-5 lahko po trenutni zakonodaji zaprosijo posamezniki, ki vložijo milijon dolarjev v podjetje, ki zaposluje vsaj 10 ljudi v ZDA. V lanskem letu so ZDA izdale več kot 12.000 tovrstnih vizumov, poroča BBC.

Minister za trgovino Howard Lutnick je obstoječi sistem označil za slabo nadzorovanega in slabo izvedenega, zato ga bodo predvidoma čez dva tedna nadomestili z novim programom, ki bo bolj pregleden. Po preteku določenega obdobja bi bili prejemniki zlate vize upravičeni do ameriškega državljanstva. "Poskrbeli bomo, da bodo to čudoviti državljani sveta najvišjega razreda," je dejal Lutnick, pri tem pa ni navedel podrobnejših informacij o postopku izbire kandidatov.