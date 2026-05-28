Ameriške sile pred vrati Kube, čakajo le še odobritev Trumpa

Po tem, ko gospodarski in politični pritiski niso uspeli zrušiti komunistične kubanske vlade, se ameriška vojska pred njihovimi vrati krepi. Ta strateška razporeditev ustvarja pogoje za vojaško posredovanje, od zajetja vodstva do vrste napadov. Hkrati pa to omogoča, da bi se ZDA vključile v tretji mednarodni konflikt v času Trumpove administracije, piše Politico. "Kuba je v velikih težavah," je dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. "Propadla država le 145 kilometrov od naših obal predstavlja grožnjo naši nacionalni varnosti."

Letalonosilka v pripravljenosti

Pomorska armada v regiji je sicer nekoliko manjša kot januarja, ko so ZDA zajele nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, toda tudi zdajšnja armada ni zanemarljiva. Letalonosilka USS Nimitz je že maja vplula v Karibsko morje skupaj z več rušilci in križarkami, ki lahko izvajajo natančne napade na cilje na kopnem. Letalonosilka je v regijo priplula še isti dan, ko so ZDA vložile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Raulu Castru. "Nimitz je tam najverjetneje predvsem zaradi zastraševanja, čeprav bi jo po potrebi lahko uporabili tudi v vojaški operaciji," je namestitev komentiral Mark Cancian, nekdanji uradnik Pentagona. "Zračni napadi so možni za uničenje njihove zračne obrambe, kar bi omogočilo širše zračne operacije ali pa morda uničenje njihovega vodstva z idejo vzpostavitve odnosa, kakršnega imamo z Venezuelo. Raul Castro bi bil njihov prvi cilj."

Člani Revolucionarnih oboroženih sil med shodom v podporo nekdanjemu predsedniku Raulu Castru. FOTO: AP

Po podatkih spletnih strani za spremljanje letov nad Kubo tudi že več mesecev krožijo napredni ameriški droni in izvidniška letala. Amfibijske ladje USS Kearsarge in spremljevalna plovila, ki prevažajo 2500 marincev, so nastanjene ob obali Virginije in se pripravljajo na novo napotitev. Kot piše Politico, ta okrepitev ZDA ponuja več vojaških možnosti, čeprav bi Pentagon za obsežno kopensko invazijo potreboval dodatne enote.

Dolge napotitve, več težav

Toda administracija se sooča s časovnim oknom za ukrepanje. Številne največje vojne ladje, razporejene poleti, so na morju že skoraj 10 mesecev, kar močno presega običajnih šest do sedem mesecev. To je povzročilo zaskrbljenost obrambnih uradnikov zaradi preobremenjenosti posadk in dodatno obremenjuje mornariške sile, ki hkrati izvajajo tudi blokado iranskih ladij v Arabskem zalivu. Podaljšane misije sledijo rekordni 11-mesečni napotitvi letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki se je končala ta mesec po plovbi iz Evrope na Karibe za operacijo proti Maduru in nato na Bližnji vzhod za vojno z Iranom.

Letalonosilka USS Nimitz v Karibskem morju FOTO: AP