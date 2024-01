Ameriške sile preprečile napad Hutijev na rušilec v Rdečem morju

Hutiji po petkovih napadih še niso poročali kolikšna je škoda, zadeta pa so bila skladišča orožja in poveljniški centri, tudi na oddaljenih gorskih območjih, piše AP.

Najnovejši incident v Rdečem morju sledi nizu ameriških in britanskih zračnih napadov na cilje Hutijcev v Jemnu, zaradi katerih je milica, ki jo podpira Iran, že zagrozila z "ostrim odgovorom", poroča Guardian.

Od novembra so jemenski uporniki večkrat napadli ladje v Rdečem morju, saj naj bi se s tem maščevali za izraelsko ofenzivo v Gazi. Pogosto pa so napadali tudi plovila, ki z Izraelom niso bila povezana, kar je močno ogrozilo ladijski promet in ključne pomorske poti za svetovno trgovino.

Kljub temu, da se je Bidnova administracija in njeni zavezniki trudila umiriti napetosti na Bližnjem vzhodu in preprečiti širši konflikt, so se napadi nadaljevali.

Hutijevske napade je podprla tudi libanonska teroristična organizacija Hezbolah. Njihov vodja, Hasan Nasrallah je dejal, da bo ameriško bombardiranje škodovalo varnosti vseh pomorskih poti. "Morje je postalo gledališče bojev, raket, brezpilotnih letal in vojaških ladij," je opozoril.