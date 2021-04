Ameriške sile bodo Afganistan zapustile do 11. septembra

ZDA so Afganistan napadle po terorističnih napadih 11. septembra, ki označujejo tudi začetek t. i. vojne proti terorizmu. Vladajoči talibani v boju proti Al-Kaidi, pod vodstvom Osame bin Ladna, niso želeli sodelovati, že mesec dni po napadih so tako ZDA začele z napadi na oporišča te teroristične skupine v Afganistanu.

Dve desetletji kasneje naj bi se ameriške sile dokončno umaknile iz Afganistana. Predsednik Joe Bidenbo po poročanju ameriških medijev v sredo tudi uradno oznanil umik sil do 11. septembra. Neimenovani predstavnik ameriške administracije je za medije potrdil še, da Biden odhoda ne bo povezoval s pogoji na terenu, kjer naraščajo bojazni, da bi talibani lahko napredovali.

Kot je pojasnil omenjeni predstavnik administracije, je Biden ocenil, da je pristop upoštevanja razmer na terenu, ki mu sledijo že dve desetletji, recept za to, da bi v Afganistanu ostali za vedno.

Biden je že v preteklosti priznal, da bo uresničitev cilja, umakniti ameriške sile do 1. maja, kar je s talibani dogovoril njegov predhodnik Donald Trump, težko dosegljiv. Dogovor iz februarja 2020 sicer predvideva, da bodo ZDA in Natovi zavezniki umaknili vse svoje sile, v zameno pa bodo talibani prekinili stike s teroristično mrežo Al-Kaida in drugimi terorističnimi skupinami ter začeli mirovne pogovore z afganistansko vlado.

ZDA imajo trenutno v Afganistanu nameščenih okoli 2500 pripadnikov vojske, navaja BBC.

Leta 2019 je Washington Post pridobil zaupne dokumente, ki prikazujejo, kako so ameriške vlade zavajale javnost glede vojne v Afganistanu. Da od začetka niso vedeli, kaj sploh delajo v Afganistanu, da so bile zapravljene milijarde ameriških dolarjev, ki so zgolj prispevale k razvoju množične korupcije, vladni uradniki pa so ponarejali statistiko in prikazovali, da gre v Afganistanu bolje kot v resnici.