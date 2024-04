Ameriški študenti nadaljujejo s protesti, v Austinu spopadi s policijo

Protesti, ki potekajo na newyorški univerzi Columbia in na številnih drugih univerzah, med katerimi so tudi Yale, MIT, UC Berkeley, Univerza v Michiganu, Harvard in Brown, so v zadnjem času vzbudili veliko pozornost medijev in politikov.

Demonstracije so v sredo izbruhnile na Univerzi v Južni Kaliforniji (USC) in v Teksasu, kjer je prišlo do spopadov med študenti in policijo, pri čemer je bilo skupno pridržanih več deset ljudi. Zaradi nedovoljenega vstopa na tujo posest so v Kaliforniji aretirali 93 oseb, je na omrežju X sporočila losangeleška policijska uprava. Poškodovanih naj ne bi bilo.

USC je okoli polnoči sporočila, da se je protest končal in da bo kampus do nadaljnjega zaprt oz. bodo vanj z identifikacijo lahko vstopili samo študenti, profesorji in zaposleni v njem. Do aretacij več kot 200 študentov je v preteklih dneh prišlo tudi na drugih univerzah po državi.

Študentje izražajo solidarnost s Palestinci in ogorčenje zaradi neukrepanja ZDA ob naraščajočem številu smrtnih žrtev izraelske ofenzive v Gazi, ki je po podatkih tamkajšnjih oblasti preseglo 34.200.