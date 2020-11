Amerika voli: svoj glas že oddalo 100 milijonov volivcev

Za Američane je nastopil dan D, težko pričakovane predsedniške volitve za "dušo Združenih držav Amerike", kot mnogi opisujejo volitve 2020. Volišča so že odprla svoja vrata, pred mnogimi se vijejo dolge vrste. Kar 100 milijonov Američanov pa je že oddalo svoj glas na predčasnih volitvah.

Volilni dan v ZDA se je začel s polnočnim glasovanjem v vasici ob kanadski meji Dixville Notch, ki je ob polnoči svoj glas oddalo pet volivcev, vsi so podprli demokrataJoe Bidna. Medtem pa so se v sosednjem Millsfieldu volivci odločili za trenutnega predsednika Donalda Trumpa. Gre za tradicionalna glasovanja, ki segajo več desetletij v zgodovino.

Javnomnenjske raziskave sicer zmago na volitvah napovedujejo demokratu Bidnu, a odločitev o prihodnjem predsedniku ZDA je v praksi v rokah peščice ključnih zveznih držav, t.i. so'battleground states'oziroma njihovih elektorskih glasov. Pred štirimi leti je Donald Trump svojo predsedniško kampanjo spretno usmeril prav v ključne države in na koncu osvojil dovolj elektorskih glasov za osvojitev Bele hiše. Ali mu bo to uspelo tudi tokrat? Odločilni bodo glasovi v Floridi, Pennsylvaniji, Wisconsinu, Michiganu in Arizoni.

Predsednik Trump je zjutraj za Fox Newsdejal, da pričakuje prepričljivo zmago, ter napovedal, da bo osvojil 306 elektorskih glasov - za mago je potrebnih 270. Volilni dan preživlja v Washingtonu, v Beli hiši pa je organizirana tudi zabava ob spremljanju rezultatov. Zaradi pandemije so število gostov omejili 'le' na 250. Njegov tekmec Biden dan preživlja v Delawaru in Pennsylvaniji, obiskal je grob svoje prve žene ter sina Beaua. Letošnje predsedniške volitve je zaznamovala tudi pandemije oziroma glasovanje po pošti, ki se ga prav zaradi koronavirusa poslužuje več zveznih držav. S tem pa so prišle tudi obtožbe o domnevnih nepravilnostih in volilnih prevarah pri tovrstnem glasovanju. Množično glasovanje po pošti pa pomeni tudi, da zmagovalec volitev jutri še ne bo znan - razglasitev zmagovalca pa bi se teoretično lahko zavlekla dolgo čez 3. november. Posamezne zvezne države imajo namreč različna pravila, do kdaj oddane glasovnice so še veljavne ali do kdaj morajo prispeti po pošti, da se jih upošteva.

Letos pa smo priča še enem fenomenu - množičnem predčasnem glasovanju. Svoj glas je že pred današnjim dnem oddalo 100 milijonov Američanov (64 milijonov je glasovalo po pošti), kar je še enkrat toliko, kot pred štirimi leti. Takrat je skupno na volitvah svoj glas oddalo 139 milijonov Američanov. Med prvimi zveznimi državami, kjer so volišča odprta svoja vrata, je tudi Florida, sicer ena izmed ključnih držav. Tu je sedem ur pred zaprtjem volišč svoj glas oddalo že več volivk in volivcev, kot leta 2016. Na Floridi je svoj glas že oddala tudi prva dama Melania Trump.

Amerika je prizorišče napetosti, protestov in izgredov že mesece, ti bi lahko izbruhnili tudi po razglasitvi rezultatov. Okoli Bele hiše so tako, v pričakovanju protestov in morebitnih izgredov, v noči na torek postavili ograjo. Zaščito postavljajo tudi števila mala podjetja, trgovine... Ameriški volivci sicer danes ne odločajo le o novem predsedniku - na volilnih lističih so tudi novi senatorji. Demokrati upajo, da bodo po letih republikanske večine, znova prevzeli nadzor v ameriškem senatu. Za to bodo morali pridobiti štiri sedeže.