Hekerji bi lahko denimo pridobili dostop do informacij o operativnem stanju vojaških letal ali o premikih rezervnih delov, čeprav ni jasno, ali so to dejansko storili.

Dva neimenovana vira sta za Reuters povedala, da so vdor v sistem Cloud One odkrili v zadnjem mesecu med vzdrževalnimi deli za nadgradnjo sistema, poroča ameriški medij CNBC. "Varnostna kršitev je v tem primeru resna zadeva," je dejal eden od virov.

Ameriško vojno letalstvo je v odzivu za Reuters sporočilo le, da "ne komentirajo varnostnih razmer, ranljivosti ali operativnega stanja posameznih omrežij in sistemov". Preiskovalci so se za pomoč obrnili tudi na kibernetsko poveljstvo ameriške vojske, kjer se na prošnjo za komentar niso odzvali.

Sistem Cloud One, prvič predstavljen leta 2017, je bil zasnovan kot enotna točka za vse informacijsko-tehnološke potrebe vojaškega letalstva. Združuje vire štirih velikih ponudnikov - Microsoft, Amazon, Oracle in Alphabet, in omogoča delovanje številnih sistemov, vključno s tistimi za upravljanje kadrovskih podatkov in plačil ter logistike in vzdrževanja.

Novica o vdoru v sistem Cloud One prihaja v času povečane zaskrbljenosti zaradi več drugih tovrstnih vdorov in hekerskih napadov, ki jih poganja tudi umetna inteligenca.

Ameriška vlada se po navedbah CNBC spopada s posledicami najmanj šestih nedavno razkritih kibernetskih incidentov, vključno z vdori v sisteme Pentagona, zveznega preiskovalnega urada FBI, obveščevalne agencije Cia, dveh drugih obveščevalnih agencij in več ministrstev.

Niz večjih tehnoloških motenj in izpadov je med prebivalci ZDA sprožil zaskrbljenost in odprl vprašanja o odpornosti ameriške digitalne infrastrukture ter zaščiti pred kibernetskimi grožnjami.

Prejšnji teden je bil v tej luči razrešen direktor urada Bele hiše za kibernetsko varnost Sean Cairncross. Demokrati so medtem kritizirali odziv vlade in opozorili, da ameriška kibernetska obramba ne dohaja groženj, povezanih z razvojem umetne inteligence.