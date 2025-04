Ameriške zvezne države tožijo Trumpa zaradi carin

Trump je carine utemeljil z domnevnimi izrednimi razmerami, ki da vladajo zaradi velikih zunanjetrgovinskih primanjkljajev ZDA. Carine proti Kanadi, Mehiki in Kitajski je povezal še s tihotapljenjem mamil v ZDA.

Ustava oziroma zakon iz 70. let prejšnjega stoletja predsedniku daje pooblastila za ukrepanje v izrednih razmerah glede carin. A tako tožba v New Yorku kot Kaliforniji, ki jo je prejšnji teden vložila ta zvezna država, trdita, da v zakonu ni podlage za tovrstno ukrepanje Trumpa in da bi za uvedbo carin potreboval pooblastilo zveznega kongresa.

"Predsednik je s tem, ko si je prisvojil pooblastila za uvedbo ogromnih in nenehno spreminjajočih se carin na katero koli blago, ki vstopa v ZDA iz katerega koli razloga, ki se mu zdi primeren za razglasitev izrednih razmer, porušil ustavni red in vnesel kaos v ameriško gospodarstvo," je navedeno v tožbi, ki jo povzema New York Times.

V tožbi je navedeno, da zakon Trumpu dejansko ne daje pooblastil, ki naj bi iz njega izhajala. Kot je razvidno iz kongresnih raziskav, zakona za uvedbo carin ni uporabil še noben predsednik.

Bela hiša je na tožbo odgovorila s trditvijo, da newyorška pravosodna ministrica Letitia James na prvo mesto namesto dobrobiti svojih volivcev spet postavlja lov na čarovnice.