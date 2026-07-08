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Ameriškega dečka po razglasitvi za mrtvega našli živega v hladilnici za trupla

Phoenix, 08. 07. 2026 18.16 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Dečka so pozneje v hladilnici za trupla našli živega, izhaja iz nedavno objavljenih policijskih dokumentov, ki jih navaja televizija ABC. (Fotografija je simbolična)

18-mesečnega dečka iz ameriške zvezne države Arizona je februarja po skorajšnji utopitvi zdravnik sprva razglasil za mrtvega, nato pa so ga več ur pozneje v hladilnici za trupla našli živega. Dečka so po zdravljenju odpustili iz bolnišnice. Policija je tožilstvu zdaj priporočila vložitev obtožbe zaradi malomarnosti proti staršema.

Reševalce so 8. februarja poklicali na dom v mestu Gilbert pri Phoenixu zaradi prijave utopitve. Dečka so našli v domačem bazenu in ga oživljali, nato pa ga prepeljali v bolnišnico Mercy Gilbert Medical Center, kjer ga je zdravnik razglasil za mrtvega.

Iz policijskih zapisnikov izhaja, da sta policista iz Gilberta večkrat opozorila na življenjske znake pri otroku. Ko je eden od policistov znova izrazil pomisleke, mu je zdravnik Aryan Toosi po navedbah policije odgovoril: "Vi opravljajte svoje delo, jaz pa bom svoje. Z razlogom sem končal medicinsko fakulteto."

Dečka so dali v hladilnico, pet ur po razglasitvi za mrtvega pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzet truplo, ugotovilo, da deček diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je nadaljeval zdravljenje.

Dečka so pozneje v hladilnici za trupla našli živega, izhaja iz nedavno objavljenih policijskih dokumentov, ki jih navaja televizija ABC. (Fotografija je simbolična)
Dečka so pozneje v hladilnici za trupla našli živega, izhaja iz nedavno objavljenih policijskih dokumentov, ki jih navaja televizija ABC. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Policija v Gilbertu je tožilstvu priporočila vložitev obtožbe zaradi malomarnosti proti staršema. Preiskovalci so sporočili, da je bilo v hiši zaznati močan vonj po marihuani, vhodna vrata pa naj bi bila odprta, kar je otroku omogočilo nenadzorovan dostop do bazena.

Bolnišnica Mercy Gilbert Medical Center je v izjavi sporočila, da je opravila temeljit pregled vseh okoliščin zdravljenja, da bi ugotovila, kaj se je zgodilo in uvedla spremembe za izboljšanje oskrbe. Dogodek je označila za tragičen, podrobnosti pa ni razkrila.

Strokovnjakinja za sodno patologijo Judy Melinek iz San Francisca je ob tem dejala, da so primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, zelo redki, vendar se dogajajo, poroča ABC.

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Najpametnejši
08. 07. 2026 18.40
Policaja sta bila bolj pametna kot zdravnik. Naj zaprejo še zdravnika.
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