Ameriškega dečka po razglasitvi za mrtvega našli živega v hladilnici za trupla

Reševalce so 8. februarja poklicali na dom v mestu Gilbert pri Phoenixu zaradi prijave utopitve. Dečka so našli v domačem bazenu in ga oživljali, nato pa ga prepeljali v bolnišnico Mercy Gilbert Medical Center, kjer ga je zdravnik razglasil za mrtvega.
Iz policijskih zapisnikov izhaja, da sta policista iz Gilberta večkrat opozorila na življenjske znake pri otroku. Ko je eden od policistov znova izrazil pomisleke, mu je zdravnik Aryan Toosi po navedbah policije odgovoril: "Vi opravljajte svoje delo, jaz pa bom svoje. Z razlogom sem končal medicinsko fakulteto."
Dečka so dali v hladilnico, pet ur po razglasitvi za mrtvega pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzet truplo, ugotovilo, da deček diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je nadaljeval zdravljenje.
Policija v Gilbertu je tožilstvu priporočila vložitev obtožbe zaradi malomarnosti proti staršema. Preiskovalci so sporočili, da je bilo v hiši zaznati močan vonj po marihuani, vhodna vrata pa naj bi bila odprta, kar je otroku omogočilo nenadzorovan dostop do bazena.
Bolnišnica Mercy Gilbert Medical Center je v izjavi sporočila, da je opravila temeljit pregled vseh okoliščin zdravljenja, da bi ugotovila, kaj se je zgodilo in uvedla spremembe za izboljšanje oskrbe. Dogodek je označila za tragičen, podrobnosti pa ni razkrila.
Strokovnjakinja za sodno patologijo Judy Melinek iz San Francisca je ob tem dejala, da so primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, zelo redki, vendar se dogajajo, poroča ABC.
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