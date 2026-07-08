Ameriškega dečka po razglasitvi za mrtvega našli živega v hladilnici za trupla

Reševalce so 8. februarja poklicali na dom v mestu Gilbert pri Phoenixu zaradi prijave utopitve. Dečka so našli v domačem bazenu in ga oživljali, nato pa ga prepeljali v bolnišnico Mercy Gilbert Medical Center, kjer ga je zdravnik razglasil za mrtvega.

Iz policijskih zapisnikov izhaja, da sta policista iz Gilberta večkrat opozorila na življenjske znake pri otroku. Ko je eden od policistov znova izrazil pomisleke, mu je zdravnik Aryan Toosi po navedbah policije odgovoril: "Vi opravljajte svoje delo, jaz pa bom svoje. Z razlogom sem končal medicinsko fakulteto."

Dečka so dali v hladilnico, pet ur po razglasitvi za mrtvega pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzet truplo, ugotovilo, da deček diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je nadaljeval zdravljenje.