Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Ameriškega milijonarja med lovom v Afriki ubil bivol

Pretorija, 07. 08. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
48

52-letnega ameriškega lovca na trofeje Asherja Watkinsa je med lovom na safariju v Južni Afriki ubil ogromen kafrski bivol. Milijonar je sledil njegovi krvavi sledi, ko ga je žival nenadoma napadla. Kljub hitri zdravniški pomoči je moški na kraju umrl. Incident je znova sprožil razpravo o etiki in nevarnostih lova na veliko divjad, zlasti lova na agresivne vrste, kot je kafrski bivol.

Ameriški milijonar Asher Watkins je v nedeljo v južnoafriški provinci Limpopo sledil 1,3-tonskemu kafrskemu bivolu, ko se je žival pognala nadenj in ga na kraju ubila. To je za več medijev potrdilo podjetje Coenraad and Vermaak Safari, ki je organiziralo 52-letnikovo potovanje.

"Z globoko žalostjo in težkim srcem potrjujemo tragično smrt našega naročnika in prijatelja Asherja Watkinsa iz ZDA," je v izjavi za britanski tabloid Metro sporočilo omenjeno podjetje. Dodali so, da je ameriški trofejni lovec žival zasledoval skupaj z enim od njihovih profesionalnih lovcev in z enim od sledilcev. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med lovom so 52-letnika v koči na safariju čakali njegova mama, očim in brat, piše New York Post. O njegovi smrti sta bili obveščeni tudi njegova bivša žena in njuna hči. Podjetje je vsem svojcem izrazilo sožalje.

Watkins je bil sicer vodja skupine Watkins Ranch Group, uspešne borznoposredniške družbe, ki prodaja večmilijonske ranče v Teksasu, Oklahomi in Arkansasu. Premožni rančar je bil aktiven tudi v safari klubu Dallas in je sodeč po njegovih objavah na družbenem omrežju pogosto lovil ptice ter druge divje živali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pokojni je odraščal v Dallasu, kjer je delal na družinskem lovskem in živinorejskem ranču, je še zapisano v biografiji njegovega podjetja.

Po mnenju strokovnjakov za divje živali lahko kafrski bivoli običajno tehtajo do 900 kilogramov in dosežejo višino 1,6 metra. Vrsta je znana po svoji popadljivosti, zlasti ko je žival ranjena. Pogosto se gibljejo v čredah do 500 živali.

trofejni lovec bivol Asher Watkins safari milijonar
Naslednji članek

Dodik predlagal, da zaporno kazen 'odkupi'

Naslednji članek

Cene ležalnikov razburjajo: 'Kot da bi vsak dan dopusta plačali obrok kredita'

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (48)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
07. 08. 2025 13.30
Denar je sveta vladar. Ljudje smo pravi g......
ODGOVORI
0 0
8282
07. 08. 2025 13.30
Upajmo , da je bivol vredu!
ODGOVORI
0 0
Iqos
07. 08. 2025 13.27
Ko se laća mati....
ODGOVORI
0 0
Quatflow
07. 08. 2025 13.27
+1
Karma, s pištolo je lahko vsak heroj ..
ODGOVORI
2 1
obožeobože
07. 08. 2025 13.27
+1
Bik. Dobro delo si naredil.
ODGOVORI
2 1
Alex M17
07. 08. 2025 13.26
+3
Če pa to ni dobra novica danes pa ne vem kaj je. Krasno.
ODGOVORI
4 1
mptour
07. 08. 2025 13.26
+2
Zob za zob(e).
ODGOVORI
2 0
simc167
07. 08. 2025 13.25
+3
Bravo
ODGOVORI
4 1
Peni Stojanović
07. 08. 2025 13.25
+2
koncno se en skodljivec manj na tem planetu....opic
ODGOVORI
3 1
Hitri Zigi 78
07. 08. 2025 13.24
+2
Kdor išče ta najde.
ODGOVORI
2 0
Minifa
07. 08. 2025 13.23
+4
Postal je trofeja ))...
ODGOVORI
4 0
leviindesnikekci
07. 08. 2025 13.20
-3
Ljudje, ki jedo meso so se slabsi. Zival v klavnici dosti bolj trpi, kot ta v divjini, ki je zrtev lova.
ODGOVORI
1 4
Quatflow
07. 08. 2025 13.27
Sploh Halal zakol ja.
ODGOVORI
0 0
Mau83
07. 08. 2025 13.31
Imaš prav glede trpljenja, prav zares. Pa vseeno, njegove žrtve so morale umret za njegovo zabavo, kar je za moj okus še mnogo bolj neokusno.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
07. 08. 2025 13.31
Quatflow če se ne motim je halal zakol spoštljivejši in bolj človeški do živali od teh naših v klavnic
ODGOVORI
0 0
seter73
07. 08. 2025 13.31
kolk morajo trpeti ljudje okoli tebe se raje vorasaj
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
07. 08. 2025 13.20
+3
Z denarjem naj si zdaj kupi!
ODGOVORI
3 0
Teflonka
07. 08. 2025 13.19
+6
Ubogi bivol!🙏
ODGOVORI
7 1
morjeblata
07. 08. 2025 13.18
+8
Bivolu želim čimprejšnje okrevanje, dolgo življenje in še več takih dosežkov.
ODGOVORI
9 1
Bambina1968
07. 08. 2025 13.18
+5
nič se mi ne smili, a so se njemu živali kaj smilile? Žival ubiješ, ker te ogroža oz. za hrano, ne pa za športni lov. Bravo bivol
ODGOVORI
5 0
Sloale
07. 08. 2025 13.16
+5
👍👍, a dokler je obratno je ok, ko se zival brani pa ni vec??? Vsak clovek ve v kaj se podaja, zival se samo brani.
ODGOVORI
5 0
mamico_vam...
07. 08. 2025 13.15
+9
in postal je trofeja….pravilno
ODGOVORI
10 1
laky71
07. 08. 2025 13.12
+6
Zob za zob, žal tako je...
ODGOVORI
7 1
Sventevith
07. 08. 2025 13.12
+17
Čestitke bivolu. Plosk, plosk
ODGOVORI
17 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065