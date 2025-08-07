Ameriškega milijonarja med lovom v Afriki ubil bivol

52-letnega ameriškega lovca na trofeje Asherja Watkinsa je med lovom na safariju v Južni Afriki ubil ogromen kafrski bivol. Milijonar je sledil njegovi krvavi sledi, ko ga je žival nenadoma napadla. Kljub hitri zdravniški pomoči je moški na kraju umrl. Incident je znova sprožil razpravo o etiki in nevarnostih lova na veliko divjad, zlasti lova na agresivne vrste, kot je kafrski bivol.

Ameriški milijonar Asher Watkins je v nedeljo v južnoafriški provinci Limpopo sledil 1,3-tonskemu kafrskemu bivolu, ko se je žival pognala nadenj in ga na kraju ubila. To je za več medijev potrdilo podjetje Coenraad and Vermaak Safari, ki je organiziralo 52-letnikovo potovanje. "Z globoko žalostjo in težkim srcem potrjujemo tragično smrt našega naročnika in prijatelja Asherja Watkinsa iz ZDA," je v izjavi za britanski tabloid Metro sporočilo omenjeno podjetje. Dodali so, da je ameriški trofejni lovec žival zasledoval skupaj z enim od njihovih profesionalnih lovcev in z enim od sledilcev.

Med lovom so 52-letnika v koči na safariju čakali njegova mama, očim in brat, piše New York Post. O njegovi smrti sta bili obveščeni tudi njegova bivša žena in njuna hči. Podjetje je vsem svojcem izrazilo sožalje. Watkins je bil sicer vodja skupine Watkins Ranch Group, uspešne borznoposredniške družbe, ki prodaja večmilijonske ranče v Teksasu, Oklahomi in Arkansasu. Premožni rančar je bil aktiven tudi v safari klubu Dallas in je sodeč po njegovih objavah na družbenem omrežju pogosto lovil ptice ter druge divje živali.

