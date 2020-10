Ameriškega predsednika Donalda Trumpa odpeljali v bolnišnico

Ameriški predsednik Donald Trump ima že od jutra povišano temperaturo in čeprav so ves dan iz Bele hiše sporočali, da ima blage simptome okužbe s sicer smrtonosnim virusom so ga pozno zvečer po našem času prepeljali v glavno ameriško vojaško bolnišnico v prestolnici. Zdravnik Bele hiše dr. Sean Conleyje sicer opisal, da se Donald Trump počuti utrujeno, še pred tem pa so sporočili, da so ga začeli zdraviti s poskusno terapijo. Predpisali so mu koktejl protiteles, Trump pa naj bi imel tudi blagi kašelj.